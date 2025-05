"O problema ficou na bola parada", diz técnico do Juventude após derrota para o Inter

Matias destacou que questões táticas não foram determinantes para o resultado. Fernando Alves / Juventude,divulgação

O Juventude continua com seu jejum fora de casa. Na tarde deste sábado (26), o técnico Fábio Matias alterou a formação tática, mas acabou derrotado pelo Inter por 3 a 1, no Estádio Beira-Rio.

E o revés teve uma coincidência negativa para a defesa do Juventude. Foram três gols sofridos em bolas aéreas após cobranças de escanteio de Alan Patrick. Depois da partida, o técnico Fábio Matias falou sobre a situação e pontuou que os erros foram determinantes para o resultado final.

— A ideia inicial acabou dando certo, especialmente pelas questões de jogo. O Inter, em jogadas, acabou não tendo chances de gol. Sofremos com as bolas paradas. A gente teve momentos no Gauchão em que não sofremos. Hoje estamos sofrendo — admitiu o treinador, que falou sobre as falhas:

— Principal para mim não foi a questão estratégica. O problema ficou na bola parada. Revi os gols e erramos em posicionamento, seja em marcação individual ou zonal. A relação individual nossa não podemos errar. Temos as nossas referências e temos que ter mais atenção.

Os problemas são recorrentes. No último jogo fora de casa, na goleada diante do Flamengo, o time também sofreu com a bola aérea defensiva.

— No Maracanã tivemos dois gols de bola parada iniciais. Temos que estancar aquilo que está nos atrapalhando para conseguir estabilizar o processo. Estamos tendo dificuldades quando vai para os escanteios. São gols de desgarre de quem está na marcação individual e caminhada pra frente ou pra trás de quem está no zonal. Coisas que treinamos — avaliou Matias.

Segundo o treinador, a mudança tática para o jogo diante do Inter até certo ponto funcionou, mesmo que o time tenha criado pouco durante os 90 minutos. O problema esteve na bola parada defensiva.

— Característica do adversário. Tanto que a gente sai em vantagem. Não tivemos o sofrimento do começo da partida em relação ao adversário. Com relação ao jogo, conseguimos ter a ação do Gilberto, do Batalla, que acabou fazendo o gol. Na parte estratégica, conseguimos fazer o que estava planejado. Nosso problema foi nas relações da bola parada — repetiu o técnico.