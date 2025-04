O primeiro esboço de time do Caxias do técnico Júnior Rocha

Júnior Rocha na primeira conversa com o grupo grená no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

Ainda é cedo para confirmar a escalação de Júnior Rocha no Caxias para o jogo de segunda-feira (28) à noite diante do Guarani. Afinal de contas, nesta sexta-feira (25), o técnico comandou apenas seu segundo treinamento com o grupo de jogadores grenás.

Mas pela primeira amostragem na atividade realizada no CT Baixada Rubra, o novo comandante do Caxias deu alguns indícios de como planeja montar sua equipe.

Júnior já adiantou que não fará mudanças radicais na equipe, num primeiro momento, para não perder a confiança do elenco. A ideia do treinador é de um time propositivo, possivelmente no esquema 4-3-3.

— Ele gosta do jogo com a bola no pé. Sair jogando desde o goleiro até chegar no ataque. Também tem uma fase defensiva bem esclarecida. Então, acho que as características que ele gosta de jogar, o nosso time tem qualidade pra fazer — confirmou o goleiro Thiago Coelho.

Em relação a mudanças, uma delas deve ser na zaga. Alisson foi testado ao lado de Lucas Cunha na primeira atividade do técnico. Alan vinha sendo o titular com Luizinho Vieira.

No meio, Mantuan poderá ganhar mais espaço com o novo treinador e, enfim, ganhar uma vaga entre os titulares mais adiante. Já o volante Lorran, com desconforto muscular, não participou da última atividade realizada pela equipe.

As principais dúvidas estão na frente. Dos 11 atacantes do elenco grená, apenas Gustavo Nescau está em fase final de recuperação de uma lesão. Outros dez jogadores disputam três vagas. A lista aumenta porque o meia Yann Rolim também pode ser utilizado pela extrema.

Inicialmente, o trio que iniciou o duelo contra o Confiança foi testado pelo técnico na atividade: Iago, Douglas Skilo e Willen Mota.

Uma primeira formação que se desenha tem: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo e Willen Mota.