"O meu foco sempre foi trabalhar muito forte", diz atacante do Juventude

Ênio marcou um dos gols do Juventude contra o Mirassol. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O empate do Juventude com o Mirassol, 2 a 2, foi especial para o atacante Ênio. O jogador voltou a marcar com a camisa alviverde e fez seu primeiro gol no Estádio Alfredo Jaconi. Tudo isso, após o jogador virar suspeito em uma possível participação de manipulação de um cartão amarelo na primeira rodada do Brasileirão.

Ênio chegou a ser afastado na segunda rodada diante do Botafogo, mas voltou na sequência como reserva. Dessa vez, retomou a titularidade e fez um dos gols alviverdes no empate com os paulistas.

— O meu foco sempre foi trabalhar muito forte. Graças a Deus, eu consegui marcar o primeiro gol aqui dentro do Jaconi, sempre bom estar fazendo os gols. O mais importante era ter conquistado os três pontos, sair com um ponto daqui, satisfeito, mas agora é continuar trabalhando para dar sequência e continuar fazendo mais gols e poder ajudar o clube a crescer muito mais — avaliou Ênio, que completou sobre o resultado:

— Ficamos triste pelo empate. A gente viu uma sequência muito boa de vitórias aqui no Jaconi, mas sabemos das dificuldades que é o Brasileirão, então o mais importante é sempre estar somando pontos, não importa se seja vitória ou empate. Claro que a gente queria conquistar a vitória para continuar com a nossa sequência dentro do Jaconi, mas agora é trabalhar, focar no próximo jogo contra o Inter e buscar os três pontos fora.

O Juventude vive o primeiro momento de oscilação no Brasileirão. O time alviverde perdeu para o Flamengo por 6 a 0 e, agora, ficou no empate com o Mirassol.