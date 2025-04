"O Caxias contratou um ótimo profissional": jornalistas avaliam chegada do técnico Júnior Rocha

Júnior Rocha fará sua estreia pelo Grená na terceira rodada da Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

Júnior Rocha foi o profissional escolhido pela direção do Caxias para substituir Luizinho Vieira na casamata do clube. O anúncio será feito a qualquer momento pela direção grená.

Aos 44 anos, o treinador tem acessos à Série B do Brasileiro por Luverdense e Ferroviária-SP. Ele chega ao Estádio Centenário com este desafio, de colocar o Caxias na Segunda Divisão Nacional em 2026.

Para o jornalista Vinícius Alves, do Globo Esporte e da EPTV de Ribeirão Preto-SP, que acompanhou de perto a campanha de Júnior Rocha na Ferroviária no ano passado, trata-se de um profissional que arma equipes ofensivas, mas que sofrem muitos gols.

— O técnico Júnior Rocha teve uma passagem importante pela Ferroviária. Ele assumiu o time em julho de 2024. A equipe tinha a melhor defesa, muito por conta do Vinícius Bergantin (treinador anterior), e aí quando o Júnior Rocha vem, a defesa se abre. A proposta de jogo do Júnior Rocha é de um time totalmente ofensivo, ele costuma jogar num 4-3-3, tem o volante de contenção, cabeça de área ali, o camisa 5, e depois todo mundo jogando para frente. Não é um jogo de bola aérea, de bola longa, sempre de transição muito rápida e a bola de pé em pé — destacou Vinícius, que completou:

— O que a gente viu foi a Ferroviária com uma defesa muito vazada, tinha o melhor ataque da competição nesse período que o Júnior Rocha estava comandando o time, porém tinha a defesa mais vazada também.

Torcida do Figueirense queria volta de Júnior Rocha

E até mesmo em clubes onde as equipes de Júnior bateram na trave na busca pelo acesso, há elogios pela conduta do treinador. O jornalista Rodrigo Faraco, da CBN Floripa e NSC TV de Santa Catarina avaliou de forma positiva a passagem do técnico pelo Figueirense em 2022:

— O Caxias contratou um ótimo profissional. Júnior Rocha teve uma passagem marcante em 2022 aqui em Florianópolis. Um time que, por pouco, não conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, por um lance, por uma bola, por um gol na última partida contra o ABC, um empate em 0 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli. Mas era um Figueirense bastante frágil em termos de qualidade e que o Júnior Rocha tornou muito competitivo — lembrou Faraco.

Para o jornalista catarinense, foi mérito exclusivo do treinador tornar a modesta equipe do Figueira em um adversário competitivo para os rivais.

— O Figueirense, desde o início da competição, naquela Série C, esteve muito organizado e competitivo. Por isso brigou até o final pelo acesso, indo além dos limites do que aquela equipe poderia entregar — destacou, antes de revelar que a torcida do Figueirense queria a volta de Júnior à casamata da equipe: