"O atacante vive de gols", diz novo reforço do Caxias para a Série C do Brasileiro

Willen retornou ao Brasil em 2025 após sete anos na Tailândia Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias apresentou nesta terça-feira (8) o centroavante Willen Mota, 33 anos. O jogador chega como uma das novas alternativas ofensivas para o elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

— Foi um acerto tranquilo. A diretoria me procurou e definimos em uma semana a vinda pra cá. Espero que a gente possa conseguir os objetivos do clube. Fui muito bem recebido pelo clube e pelos atletas. Estou treinando e espero estar 100% até a estreia para que eu possa ajudar de alguma forma — projetou o jogador em relação ao duelo contra o Floresta, no domingo (13).

Destro, com 1m84cm, Willen começou nas categorias de base do Vasco. Em 2009, estreou no time profissional, mas recebeu poucas oportunidades. Depois, começou sua longa jornada no futebol internacional. Foram passagens pelo Portimonense, de Portugal, e Assyriska, da Suécia. Aos retornar ao Brasil em 2013, jogou por Bangu, Avaí, Capivariano e Portuguesa.

Após a segunda passagem no Brasil, voltou a atuar fora do país a partir de 2015. No futebol tailandês, vestiu a camisa do Songkhla United e marcou 15 gols em 22 jogos, no Sisaket foram 33 partidas e18 gols e no Prachuap FC foram quatro temporadas e assinalou 47 gols em 81 confrontos.

Além disso, jogou no Al-Batin, da Arábia Saudita e no Saham Club, dos Emirados Árabes. Neste ano, voltou ao Brasil e jogou o Paulistão pelo Água Santa, com oito jogos e dois gols.

— Fiquei muito tempo fora. Na Tailândia foram sete anos. Foi muito bom pra mim lá, é um país legal, o campeonato com muitos jogadores que disputaram Liga dos Campeões. O meu objetivo é, como atacante, ajudar com gols. O atacante vive de gols — disse Willen, que ainda projetou a partida diante do Floresta: