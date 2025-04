Novo técnico do Caxias: quem é Júnior Rocha e o histórico de acessos à Série B

Júnior Rocha também comandou o Ypiranga em 2021. Porthus Junior / Agencia RBS

Sério, trabalhador e dedicado. Este é o perfil do técnico que o Caxias está prestes a anunciar para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Aos 44 anos, Júnior Rocha retorna ao Rio Grande do Sul após deixar a Ferroviária-SP na Série B nacional.

Gaúcho de São Leopoldo, o treinador iniciou em uma equipe profissional no Luverdense, onde também dirigiu a base, depois de encerrar a carreira como atleta. O trabalho foi a longo prazo (entre 2013 e 2016), retornando ao clube em outras duas oportunidades.

Júnior fez história no time principal ao conquistar o acesso à Série B, e ainda levantando a taça do estadual e da Copa Verde.

Experiência em Séries B e C do Brasileiro

O novo técnico do Caxias disputou quatro edições de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2015, pelo Luverdense, terminou na décima posição com 54 pontos, 11 atrás do América-MG, que foi o quarto colocado. No ano seguinte, conduziu a equipe do Mato Grosso aos 55 pontos e ficou oito atrás do Bahia, que levou a última vaga do acesso pra Salvador.

Já o pior desempenho foi na edição passada, quando deixou o Guarani na nona rodada, após sete jogos e uma vitória apenas.

Pela Série C, em 2022, o técnico foi contratado para treinar o Figueirense, mas o acesso bateu na trave. O aproveitamento na temporada ficou em 49,6%. Na primeira fase da Série C, a equipe de Júnior Rocha teve um bom rendimento e terminou na terceira colocação, com 33 pontos. Mas no quadrangular decisivo, o time ficou atrás de Vitória e ABC, e não subiu.

Em duas passagens na Internacional de Limeira, em 30 partidas entre 2023 e 2024, o técnico somou 12 vitórias.

Sua única passagem em uma equipe profissional no Rio Grande do Sul foi em 2021, pelo Ypiranga. O treinador deixou o clube no final da temporada com a quinta posição do Campeonato Gaúcho, levou o time à segunda fase da Copa do Brasil e se classificou para a eliminatória decisiva da Série C, mas sem conquistar o acesso.

Conquista recente

Contratado em julho do ano passado para conduzir a Ferroviária na Série C do Brasileiro, o treinador conquistou o acesso pela equipe de Araraquara-SP, com a terceira melhor campanha na primeira fase (com 36 pontos) e terminando na segunda colocação do Grupo B, com 10 pontos.

Em sua passagem pela Ferroviária, a equipe conseguiu marcas importantes, como a de melhor defesa não só da Série C, como de todas as três principais divisões nacionais, com média de 0,6 gols sofridos. Até o momento, a defesa grená foi vazada 18 vezes em 14 jogos, com média de 1,28 sofridos por jogo.

Júnior apostou na manutenção da base que havia subido da Série D em 2023. Ao todo, eram dez atletas mantidos do elenco que disputou a competição, como o goleiro Saulo, o zagueiro Ronaldo Alves, o volante Xavier e o atacante Vitor Barreto.

Durante a campanha, prevaleceu a força de jogar em casa. A equipe de Araraquara ficou mais de um ano sem perder jogos na Fonte Luminosa, mesmo com o baixo público durante as partidas.

Mas em 2025, o treinador deixou o comando da equipe após o quinto jogo seguido sem vitória na Série A-2 do Paulistão.