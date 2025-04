"Nosso papel enquanto grupo é acreditar na palavra dele", afirma um dos líderes do Juventude sobre Ênio

Volante Jadson está na 5ª temporada no Juventude Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Líder do elenco de jogadores do Juventude, o volante Jadson tem propriedade para falar com o torcedor alviverde, a razão maior da existência de um clube. Nesta quarta-feira (9), o atleta foi o escolhido para dar entrevista coletiva após a situação envolvendo o atacante Ênio, que foi afastado depois um alerta de suspeita de manipulação e reintegrado na terça-feira ao grupo.

Jadson não adotou um discurso protocolar, como é comum nessas horas por parte de alguns jogadores. Sempre sincero com o torcedor do Juventude, o volante revelou que o grupo conversou com Ênio.

— Temos poucas informações do que realmente tem acontecido em relação à investigação que ele tem sofrido. O que eu posso te dizer é que nós passamos por isso em 2022, e não é algo que nós queremos passar de novo. Só que nós atletas conversamos com ele, com a diretoria, e o que ele passou foi que não teve nada em relação ao que tem sido dito e o que tem sido investigado. O nosso papel enquanto grupo é acreditar na palavra dele — declarou Jadson, que completou:

— Até então, não tem nada que se prove ao contrário, que desabone a palavra dele. Eu tenho certeza que o Juventude e a diretoria vão acompanhar o caso de perto e que é uma das partes interessadas para que o caso seja elucidado o mais rápido possível. E, assim, tendo o desfecho, eu tenho certeza que a diretoria vai tomar uma decisão apropriada.

Enquanto as investigações procedem, Ênio seguirá treinando com o elenco de jogadores e ficará à disposição do técnico Fábio Matias para os jogos do Campeonato Brasileiro.

Ano de 2022

Em 2022, a Operação Penalidade Máxima investigou casos semelhantes no Brasil. Ao todo, 22 jogadores foram denunciados, julgados e punidos. Cinco deles tiveram admitiram a manipulação e foram condenados com banimento.

Outros pegaram de 180 a 720 dias de suspensão. Na ocasião, o Juventude foi vítima dos jogadores Gabriel Tota (banido), Moraes, Paulo Miranda e Vitor Mendes. Os últimos três estão cumprindo 720 dias de suspensão.

Paulo Miranda, Moraes e Vitor Mendes tomaram cartão amarelo por conta de apostas, e Tota foi o intermediador e quem recebeu o dinheiro. Jadson integrava o elenco de jogadores do Juventude naquele ano de 2022 e a descoberta foi uma surpresa para os demais atletas: