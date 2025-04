No sufoco, Caxias derrota o Floresta na estreia da Série C do Brasileiro

Willen Mota marcou em sua estreia com a camisa grená. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma atuação abaixo do esperado, após cinco semanas de intertemporada, o time grená fez 1 a 0 no Floresta. O gol foi marcado pelo centroavante Willen Mota, em uma das raras oportunidades criadas pelo time. O duelo foi realizado no Estádio Centenário, neste domingo (13).

Na segunda rodada, o adversário do Caxias será o Confiança, no Estádio Batistão, no Sergipe. A partida será no próximo domingo, dia 20, às 16h.

Com muitas novidades no time titular, o Caxias de Luizinho Vieira começou a Série C tentando impor seu ritmo. A primeira finalização foi de Willem Mota, aos quatro minutos, de fora da área, sem perigo para o goleiro Dalton.

Mesmo com mais posse de bola, o time grená tinha muitas dificuldades na construção ofensiva. Aos 27, foi o Floresta quem chegou. Guilherme aproveitou rebote na área e finalizou pra fácil defesa de Thiago Coelho.

Em um duelo fraco tecnicamente, e sem chances claras para os dois lados, o torcedor grená começou a vaiar o time antes mesmo dos 40 minutos. Em um dos lançamentos para a área, a defesa do Floresta errou e Alan cruzou rasteiro para o meio. O goleiro Dalton evitou o gol.

Ao fim da primeira etapa, o desempenho sofrível do Caxias fez o torcedor aumentar o volume das vaias.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com o baixo rendimento, o time grená voltou com a mesma formação. Nos primeiros lances, o Caxias até esboçou uma pressão, mas a única finalização foi de Kelvyn, sem a direção do gol.

Depois de 16 minutos de pouco futebol, Luizinho Vieira fez as primeiras mudanças. Sacou Ronei e Eduardo Melo para as entradas de Thiago Ennes e Richard. O jogo continuou morno, com o Caxias com extrema dificuldade de criação e o Floresta sem qualidade para contra-atacar.

Aos 26, mais duas trocas no Grená, com Iago e Gabriel Lima nas vagas de Douglas Skilo e Kelvyn. Mesmo com mais atacantes, a equipe continuou com dificuldades de criação e insistindo em cruzamentos para a área.

Em um jogo tão complicado, o torcedor fez a diferença. Na pressão, contando os segundos, em meio a cera do goleiro Dalton, forçou o árbitro Luiz Augusto Tisne a marcar o escanteio, atendendo a nova regra do futebol brasileiro. E, na cobrança, Tomas Bastos mandou para a área e, no rebote da defesa, Willen Mota tirou do goleiro e marcou 1 a 0.

O Floresta quase empatou aos 40. Lucas Cunha errou na saída de bola e Rubens finalizou sobre o gol. Nos acréscimos, outra grande chance dos visitantes em um latereio. No rebote da defesa, Rubens bateu de primeira e Thiago Coelho fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 1ª rodada

Caxias 1x0 Floresta

Estádio Centenário

Caxias

Thiago Coelho; Ronei (Thiago Ennes, 16/2º), Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn (Gabriel Lima, 26/2º) e Tomás Bastos; Eduardo Melo (Richard, 16/2º), Douglas Skilo (Iago, 26/2º) e Willen Mota (Pedro Cuiabá, 41/2º). Técnico: Luizinho Vieira.

Floresta

Dalton; Matheus Ludke, Vitão, Ícaro, Júlio Vaz e Rafael Furlan (Diego Matos, 39/2º); Robson Alemão, Gustavo Xuxa (Ruan, 24/2º) e Guilherme; Thiaguinho (Diogo Mourão, 39/2º) e Jeam (Rubens, 24/2º). Técnico: Leston Júnior

Gols: Willen Mota (C), aos 33min, no segundo tempo.

Amarelos: Alan (C); Thiaguinho, Ícaro (F).

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne-SC, auxiliado por Luciane Rodrigues dos Santos e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz.