No primeiro desafio fora de casa, Juventude perde para o Botafogo

Equipe alviverde sofreu a primeira derrota na competição nacional. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude sofreu a sua primeira derrota no Brasileirão 2025. No Rio de Janeiro, o time alviverde perdeu para o atual campeão Botafogo por 2 a 0. Os gols foram marcados por Igor Jesus e Mateo Ponte.

O resultado mantém o Ju com três pontos na competição nacional. A próxima partida do Verdão será diante do Ceará, sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Sem Ênio, afastado da equipe por ser suspeito de participar de manipulação de resultado para apostas, Petterson foi a novidade entre os titulares.

O começo de partida foi de um Juventude corajoso, com marcação alta e posse de bola. Aos seis minutos, Taliari recebeu de Petterson e, na hora da finalização, escorregou e finalizou para fora. A arbitragem já havia sinalizado impedimento inexistente.

O Botafogo só foi finalizar aos 10 minutos, e sem perigo. Cuiabano cruzou da esquerda e Igor Jesus cabeceou sem direção. Aos 20, em contra-ataque pelo lado esquerdo, Alan Ruschel tocou para Petterson. O atacante avançou, ingressou na área e finalizou para fora.

Na primeira chegada de maior perigo do Glorioso, o gol de abertura do placar. Artur tabelou com Marlon Freitas e recebeu na área em um curto espaço de campo. Ele deu leve toque para a pequena área e Igor Jesus desviou no canto: 1 a 0.

A desvantagem no placar não fez o time alviverde arrefecer. Mas faltava um maior capricho nos contra-ataques. Aos 44, em jogada bem trabalhada, Petterson pegou o rebote na área, puxou para o meio e bateu na rede pelo lado de fora.

Na sequência, foi a vez de Batalla arriscar de fora da área, sem força, para fácil defesa de John. No último lance da primeira etapa, Savarino perdeu chance clara para ampliar pro Botafogo em chute torto para fora.

SEGUNDO TEMPO

Sem modificações no intervalo, o Ju voltou com o mesmo ímpeto ofensivo. Aos dois minutos, Petterson recebeu com liberdade na ponta esquerda e bateu sem direção.

Aos quatro, a chance mais clara do Verdão na partida. Em troca de passes rápida, Taliari deixou Batalla cara a cara com o goleiro, mas o colombiano finalizou para fora.

O Ju continuava melhor. Aos oito, Taliari bateu de longe e obrigou John a fazer boa defesa no canto. Com duas mudanças, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações e novamente levar perigo, quase sempre com Igor Jesus.

Na primeira troca do Ju, Maurício Garcez entrou no lugar de Petterson. Logo na sequência, aos 16, Cuiabano cruzou forte e rasteiro para a área. Mateo Ponte se esticou todo e finalizou no ângulo para fazer 2 a 0.

O Ju quase respondeu aos 19. Em contra-ataque rápido, Taliari avançou pelo meio e, sem opções de passe, bateu forte. A bola acertou a trave direita. No lance seguinte, Ewerthon cobrou falta frontal em chute rasteiro e John fez a defesa em dois tempos.

Aos 23, foi a vez do Ju escapar. Artur aproveitou-se de um rebote da defesa e finalizou no travessão. Dois minutos depois, Mateo Ponte teve liberdade e cruzou para Igor Jesus girar sobre a marcação de Abner e mandar para a rede. Porém, o gol foi anulado por impedimento de Ponte na origem do lance.

Após o gol ser anulado, Fábio Matias promoveu as entradas de Nenê, Giovanny e Matheus Babi. O Ju passou a ter maior posse de bola, mas seguiu sem ser eficiente nas conclusões.

Nos minutos finais, o Botafogo ainda criou boas chances, com Arthur e Savarino, mas o placar ficou mesmo no 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 2x0 Juventude

2ª rodada do Brasileirão

Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Botafogo

John; Vitinho (Mateo Ponte, 9/2º), Jair Cunha, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles, 36/2º); Gregore (Newton, 36/2º), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santi Rodríguez, 9/2º); Artur, Igor Jesus (Mastriani, 41/2º) e Savarino. Técnico: Renato Paiva.

Juventude

Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo (Nenê, 27/2º), Jadson e Mandaca (Galego, 43/2º); Petterson (Garcez, 12/2º), Batalla (Giovanny, 27/2º) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 27/2º). Técnico: Fábio Matias.