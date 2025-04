"Não vai ser isso que vai abalar o nosso ambiente", afirma volante do Juventude após alerta de suspeita de manipulação

Volante Jadson está desde 2021 no Estádio Alfredo Jaconi. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude treinou na manhã desta quarta-feira (9) sob uma fraca neblina no Cento de Treinamentos do clube. O clima era de expectativa para ver o retorno do atacante Ênio ao grupo de atletas, mas a imprensa não pode acompanhar o começo das atividades no campo.

O jogador foi reintegrado ao elenco após o alerta de suspeita de manipulação que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia). Um relatório foi encaminhado à CBF e o caso do cartão amarelo que o atleta levou, na primeira rodada, segue em investigação.

Com o Brasileirão da Série A apenas na segunda partida, a preocupação da torcida é com a unidade do grupo de atletas para um campeonato longo após o caso envolvendo o Ênio. Um dos líderes do elenco de jogadores, o volante Jadson garantiu que a situação não vai abalar o grupo.

— Acho que o Fábio (presidente), o Júlio (executivo) e a diretoria (Juventude) fizeram bem em preservar o Ênio contra o Botafogo e em preservar o clube também para a gente não ser pego de surpresa e acabar tendo um impacto mental além daquilo que seria necessário — disse o atleta, que completou:

— Eu posso garantir para o nosso torcedor é que nós, jogadores, e como são técnicos, temos trabalhado muito em relação a isso para que não afete o nosso ambiente de trabalho. O Juventude tem de diferente dos outros times é o nosso ambiente, a nossa mentalidade, a essência que a gente procura incentivar nos nossos jogadores de ser um time sério, um time que trabalha, um time que se sacrifica, um time que depende muito daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, do nosso ambiente.

A união e a força do elenco foram os diferenciais do Juventude para garantir a permanência na Série A na temporada passada. Jadson vê este momento como também uma forma para testar o grupo a superar a adversidade.