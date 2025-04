Na prorrogação, Caxias Basquete vence o Mogi e garante vaga nos playoffs do NBB

Equipe de Isaac garantiu a 11ª vitória na competição. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi de forma dramática, mas o Caxias do Sul Basquete garantiu sua vaga de forma antecipada nos playoffs do NBB 2024/2025. Em um confronto direto contra o Mogi, o time caxiense não teve uma grande atuação, mas mostrou força nos momentos decisivos e, na prorrogação, garantiu a vitória por 82 a 75, no Ginásio do Sesi.

Com 11 vitórias em 31 jogos, a equipe gaúcha ultrapassou o São Paulo e pulou para a 14ª colocação. No momento, o rival da próxima fase seria o Franca.

A próxima partida será na sexta-feira (11), às 20h, contra o São José, no último compromisso em casa na primeira fase. Depois, vão restar duelos contra Corinthians e Pinheiros, em São Paulo.

Nesta quarta-feira (9), a partida diante da jovem equipe paulista começou favorável ao Caxias, que venceu a primeira parcial por 23 a 19. Porém, no segundo quarto, com muitas dificuldades no ataque, o time do técnico Rodrigo Barbosa anotou apenas oito pontos e viu o adversário virar o placar: 33 a 31 Mogi.

O cenário de dificuldades e tensão continuou nos dois períodos seguintes. A equipe paulista chegou a abrir 10 pontos de vantagem e venceu o terceiro período por 18 a 14, com 51 a 45 no total.

O quarto decisivo foi marcado pela vantagem da experiência e frieza do Caxias nos momentos decisivos. Com três pontos de desvantagem, Isaac cavou uma falta e acertou os três lances livres para empatar a partida em 64 pontos, levando a partida pra prorrogação.

No tempo extra, Betinho começou anotando cinco pontos e trouxe a confiança que o time precisava para garantir a vitória por sete de vantagem: 82 a 75.

Vini Chagas, com 16 pontos e 12 rebotes, e o trio Betinho, com 16 pontos, Shamell, com 13, e Isaac, com 12, foram os cestinhas da equipe caxiense.

Porthus Junior / Agencia RBS