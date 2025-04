Na abertura dos playoffs, Caxias Basquete recebe o favorito Flamengo no Sesi

Shamell (C) é uma das esperanças do Caxias no duelo diante dos cariocas.

O Caxias do Sul Basquete inicia a sua sexta disputa dos playoffs do NBB nesta quarta-feira (23). O adversário será o poderoso Flamengo, que conquistou no final de semana o seu segundo título da Liga das Américas de Basquete, e é um dos favoritos a conquistar novamente a taça da liga nacional.

Agora, a situação é bem diferente. O Caxias se classificou na 15ª colocação e precisará surpreender um rival com investimento muito superior e que vem embalado por uma conquista internacional. Na fase classificatória, no Sesi, o time do técnico Rodrigo Barbosa venceu pela primeira vez os cariocas na história do NBB, por 85 a 82, no dia 5 de março. No Rio de Janeiro, no primeiro turno, 84 a 55 para o Mengão.