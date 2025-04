Mesmo com grande atuação de Vini Chagas, Caxias Basquete perde para o Corinthians na prorrogação

Equipe da Serra teve em Vini Chagas o cestinha do jogo com 34 pontos. Beto Miller / Corinthians,Divulgação

A noite desta quarta-feira (16) no Ginásio Wlamir Marques foi de Vini Chagas, mas não do Caxias Basquete diante do Corinthians, pela penúltima partida na primeira fase do NBB. O atleta do Gambas fez um duplo-duplo, sendo cestinha da partida com 34 pontos, além de garantir 13 rebotes.

Mas num jogo emocionante e de muitas viradas, com duas prorrogações, quem venceu foram os donos da casa: 103 a 98.

Na última rodada da primeira fase, o Caxias entra em quadra na sexta-feira (18), diante do Pinheiros, às 20h, novamente na capital paulista. Garantido nos playoffs, o time ocupa a 15ª colocação e hoje estaria enfrentando o Flamengo.

Equilíbrio e duas prorrogações

O técnico Rodrigo Barbosa escalou o quinteto inicial do Gambas com Fabrizzio, Isaac, Betinho, Léo Cravero e Vini Chagas.

O primeiro período foi marcado pelo equilíbrio. O Caxias Basquete manteve um ponto à frente até praticamente o final, quando o Corinthians buscou a virada por 17 a 16.

Leia Mais Caxias Basquete fecha participação na primeira fase com dois jogos em São Paulo

No segundo quarto, a diferença entre as duas equipes aumentou para 10 pontos e os paulistas ampliaram a vantagem para 40 a 30.

Após o intervalo, o Gambas voltou melhor e contou com o bom aproveitamento de Vini Chagas, com 19 pontos, para virar o placar. Fim do terceiro período com vitória parcial do time caxiense por 57 a 56.

O último quarto foi eletrizante, disputado ponto a ponto, com Vini Chagas esbanjando efetividade em quadra com um duplo-duplo. No final, empate em 79 a 79 e mais uma prorrogação para o time de Rodrigo Barbosa.

O Gambas esteve próximo da vitória ao abrir três pontos faltando 13 segundos para o confronto acabar. Mas uma falta em Johnson permitiu o Corinthians chegar ao empate com o arremesso de três lances livres: 89 a 89 e a segunda prorrogação no jogo.