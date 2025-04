Marcelo Casanova é convocado para o Mundial de Judô Paralímpico

O caxiense Marcelo Casanova representará o Brasil no Mundial de Judô Paralímpico, em Astana, no Cazaquistão, de 13 a 15 de maio. O judoca conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, na categoria até 90 kg J2.

Sob a orientação do técnico Giovani Cruz, o atleta do Recreio da Juventude foi convocado para integrar a Seleção Brasileira e competirá pela categoria até 95 kg da classe J2 (baixa visão). Contando com a participação de 20 atletas brasileiros, a competição é organizada pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA).