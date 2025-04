Liga Prefa de Basquete 3x3 anuncia terceira etapa

Reinauguração da quadra aconteceu no início de abril. Mateus Poltronieri / Divulgação

No dia 25 de maio, às 8h, a Liga Prefa de Basquete 3x3 inicia mais uma etapa da competição. Os confrontos acontecerão na quadra do Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul.

— Recém inaugurada, a quadra é um dos pontos mais clássicos da cidade, e através de uma parceria com a Secretaria do Esporte e Lazer, temos a oportunidade de realizar a terceira etapa onde a Prefateam começou — conta Jordão Macedo, um dos organizadores do evento.

Vão ser disputadas as categorias sub-18, sub-23 e elite, com 12 times em cada grupo. As inscrições podem ser feitas neste link.