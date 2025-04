Juventude x Mirassol: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão 2025

Partida será no Estádio Alfredo Jaconi, no domingo de Páscoa. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Após levar uma goleada histórica por 6 a 0 para o Flamengo, o Juventude encara o Mirassol pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado no domingo (20), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Mirassol vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Grêmio. Antes da rodada começar, o Juventude é oitavo colocado no Brasileiro com seis pontos. Já o time paulista é nono com cinco pontos. O time subiu cinco posições após a goleada no Tricolor.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Marcos Paulo) e Felipinho (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Giovanny, Batalla e Matheus Babi (Gilberto). Técnico: Fábio Matias

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho; Iuri Castilho, Fabricio Daniel e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem para Juventude x Mirassol

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA e Francisco Chaves Bezerra Junior-PE. Quarto árbitro será Antonio Dib Moraes de Sousa-PI. No VAR Caio Max Augusto Vieira-GO

Onde assistir a Juventude x Mirassol

O Premiere anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha começa às 10h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH na opção Serra.

Como chegam

O Juventude quer apagar a péssima atuação diante da equipe do Flamengo com o jogo contra o Mirassol, no domingo. O time não tem desfalques por cartão. Porém, a equipe pode ter mudanças. O zagueiro Adriano Martins, o meia Mandaca e o atacante Matheus Babi saíram com desgaste na rodada anterior. Por outro lado, o técnico terá dois jogadores à disposição. O volante Giraldo volta ao time após cumprir o protocolo de concussão. O atacante Petterson também fica à disposição.