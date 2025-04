Juventude x Mirassol: acompanhe a partida em tempo real

Juventude e Mirassol se enfrentam pela quinta rodada do Brasileirão. Arte GZH

O Juventude entra em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, no próximo domingo (20), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro Série A

O Brasileirão 2025 pode ser acompanhado em diversos canais. Rodada a rodada, a divisão será da seguinte maneira:

Oito jogos exclusivos dos canais Globo (TV Globo, SporTV e Premiere). A emissora vai escolher em quais plataformas vai exibir;

(TV Globo, SporTV e Premiere). A emissora vai escolher em quais plataformas vai exibir; Um jogo de time da LFU como mandante na Record , CazéTV e Premiere por rodada;

na , e por rodada; Um jogo exclusivo de time da LFU como mandante no Prime Video por rodada;

Os integrantes da LFU da Série A são: Corinthians, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol. O outro grupo, a Libra, é composto por: Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória.

Lei do mandante

A Lei 13.205/21 garante os direitos do clube mandante sobre a transmissão e reprodução de seus jogos. Dessa forma, o time que jogar em casa tem prorrogativa exclusiva de negociar, de autorizar ou de proibir a captação e reprodução de imagens do espetáculo desportivo, por qualquer meio ou processo.

A concordância entre as duas equipes que se enfrentam também é válida, porém, quando as emissoras de TV ou a rádio estiverem interessadas em transmitir as partidas, poderão negociar diretamente apenas com o mandante.

Os clubes que venceram em pontos corridos

Realizado desde 2003, o Brasileirão por pontos corridos foi vencido apenas por clubes do Sudeste, sendo a grande maioria de Rio de Janeiro e São Paulo. Fora do eixo RJ-SP, somente Cruzeiro e Atlético-MG conquistaram o título desde a aplicação do novo formato.

Corinthians - 4 títulos

- 4 títulos Palmeiras - 4 títulos

- 4 títulos Cruzeiro - 3 títulos

- 3 títulos Flamengo - 3 títulos

- 3 títulos São Paulo - 3 títulos

- 3 títulos Fluminense - 2 títulos

- 2 títulos Santos - 1 título

- 1 título Atlético-MG - 1 título

- 1 título Botafogo - 1 título