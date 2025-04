Juventude x Ceará: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão 2025

Partida será no Estádio Alfredo Jaconi. Arte / Pioneiro

O Juventude entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O time vem de uma derrota para a equipe do Botafogo, no último final de semana. A partida foi vencida pelo time carioca por 2 a 0.

Prováveis escalações:

JUVENTUDE: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Petterson (Giovanny), Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Lelê (Galeano), Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Arbitragem para Juventude x Ceará

Lucas Casagrande-PR, auxiliado por Bruno Boschilia-PE e Rafael Trombeta-PR. O quarto árbitro será Murilo Ugolini Klein-PR. O VAR Ilbert Estevam da Silva-SP.

Onde assistir a Juventude x Ceará

O Premiere anuncia a transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha começa às 15h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH na opção Serra.

Como chegam

O técnico Fábio Matias, do Juventude, terá o retorno do atacante Ênio. Ele foi reintegrado ao elenco após o alerta de suspeita de manipulação em um cartão amarelo na primeira rodada do Brasileirão.

Para esta partida, o técnico também conta com a volta do goleiro Gustavo, que estava lesionado na coxa. O centroavante Gilberto fica à disposição após se recuperar de uma lesão. Ele está desde o dia 25 de janeiro fora do time.

O Ceará veio de voo fretado para o Rio Grande do Sul. O time conta com alguns jogadores no departamento médico, como Ramon Menezes (coxa), Pedro Henrique (ligamento colateral medial), Bruno Tubarão (coxa), Luiz Otávio (LCA) e Richardson (pé).