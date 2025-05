Juventude vence o Fluminense pelo Brasileirão Sub-20

Gui Teixeira marcou duas vezes e chegou ao seu quinto gol na temporada. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude derrotou o Fluminense por 2 a 0 pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20 2025. Os gols foram do meia Gui Teixeira. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (30), no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

Com o resultado, o Ju chega aos 16 pontos em 8 jogos, assumindo no momento a terceira posição da competição nacional.

O próximo compromisso pelo Brasileiro será na quarta-feira (7), contra o Atlético-GO, às 15h, no Estádio Olímpico. Pela terceira rodada do Gauchão Sub-20, o Papo enfrenta o Novo Hamburgo, no domingo (4), às 15h, no Homero Soldatelli.

O Jogo

A primeira chegada com perigo foi do Fluminense, logo aos 2 minutos. Mas o Juventude reagiu e, aos 4, Gui Teixeira recebeu de Luiz Eduardo e marcou para abrir o placar. Juventude: 1 a 0.

Aos 9, Gui Teixeira cabeceou e a defesa do time carioca tirou a bola da pequena área, porém, no rebote Pinna teve mais uma chance, salva pelo goleiro Kevyn Vinícius.

Dez minutos depois, após um passe de Trevisol do meio de campo para Gui Teixeira, o meia invadiu a grande área e chutou direto para as redes do goleiro. Juventude: 2 a 0.

O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com chances para ambos os lados, mas nenhuma bem sucedida.

Com o início da etapa final, o Fluminense voltou mais ofensivo e dominando as maiores chances. Apesar disso, os lances não foram eficazes e o jogo foi finalizado com o placar construído pelo Papo nos 45 minutos iniciais.