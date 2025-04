Juventude vence Novo Hamburgo na estreia do Gauchão sub-17

Atacante Pedro Santos marcou duas vezes para o Verdão. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Começando com o pé direito o Campeonato Gaúcho Sub-17, o Juventude venceu o Novo Hamburgo por 3 a 0. O jogo aconteceu no último sábado (12), no Campo da Randon, em Caxias do Sul.

A equipe comandada por Márcio Ebert marcou com Pedro Santos, duas vezes, e Nicolas Begliardi. Com o resultado, os guris jaconeros estão na vice-liderança do grupo A.

Com o controle da posse, o Verdão dominou as ações do confronto, não permitindo chances ao adversário. O primeiro gol alviverde saiu ainda no primeiro tempo. Pedro Santos roubou a bola, invadiu a área e finalizou nas redes do goleiro: 1 a 0.

Na segunda etapa, o Ju ampliou o placar. Nicolas Begliardi bateu pênalti no travessão, mas aproveitou o rebote e ampliou o placar. O terceiro veio após jogada de Nicolas Lisboa, que fintou o marcador na lateral e serviu Pedro Santos, que marcou seu segundo gol no jogo e fechou a conta para o Papo.

No próximo sábado (19), pela segunda rodada, o Juventude enfrenta a Apafut, na Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul.

OUTROS RESULTADOS

Os outros times da Serra não largaram bem na competição. Em Santa Maria, o Caxias perdeu por 3 a 1 para o Inter-SM. Mesmo placar da vitória do São Luiz sobre a Apafut, em Ijuí.