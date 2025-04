Juventude derrota o Grêmio e assume a liderança do Brasileirão Sub-20

Marlon marcou aos 34 do segundo tempo e garantiu mais uma vitória para os guris alviverdes. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude venceu o Grêmio por 1 a 0 em um confronto equilibrado no Brasileirão Sub-20 de 2025. O gol foi do atacante Marlon. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (16), no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha, e válida pela sexta rodada.

Com o resultado, o Ju chega a 13 pontos e ultrapassa Cruzeiro e Palmeiras, com 11, assumindo no momento a liderança da competição nacional. A equipe está há cinco jogos invicta e derrotou a dupla Gre-Nal dentro dessa sequência.

O próximo compromisso pelo Brasileiro será na quarta-feira (23), quando o time de Filipe Dias encara o Fortaleza, às 15h, no Estádio Presidente Vargas, no Ceará. Antes, no sábado (19), o Papo estreia no Gauchão Sub-20, às 15h, contra o São Luiz, no Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

No clássico estadual desta quarta-feira (16), o primeiro tempo foi equilibrado, mas sem muitas chances reais. O Ju chegou aos 20 minutos, com uma falta de Viery em cima do atacante Carlinhos. Trevisol tentou uma jogada ensaiada, mas Luiz Eduardo acabou isolando a bola.

Em um contra-ataque, aos 29, Carlinhos correu, mas chutou na rede pelo lado de fora. Aos 42 minutos, João Trevisol avançou pela lateral e cruzou para o centroavante Rafael Pinna, que explodiu a bola na trave. Antes do intervalo, em uma disputa de bola, Vitor Ramon acertou o cotovelo na cara de Pinna e foi expulso. Grêmio com um a menos.

No segundo tempo, Filipe Dias tirou o amarelado Carlinhos e colocou o atacante Miguel. Aos nove minutos, ele cobrou uma falta e a bola passou tirando tinta do travessão. Dez minutos depois, Turatto lançou Trevisol, que fintou três jogadores do Grêmio, e deu a assistência para Gui Teixeira, que chutou pra fora.

Com um domínio maior do Grêmio, o Ju mexeu, saindo João Trevisol e Rafael Pinna e entrando Lucas Fernandes e Marlon.

Dois minutos foram necessários para as trocas surtirem efeito. Aos 34, Lucas Fernandes cruzou na área e Marlon dominou, girou e finalizou no ângulo: Juventude: 1 a 0.

Mais cinco minutos de acréscimo não foram suficientes para o Grêmio empatar e o Verdão saiu vitorioso.