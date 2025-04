Juventude tem proposta de grupo internacional para virar SAF; saiba os detalhes

Proposta é debatida internamente por um comitê gestor. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude recebeu uma proposta para virar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Um comitê de negociação foi montado ainda na temporada de 2024, que conta com cinco pessoas, entre elas ex-presidentes e o atual mandatário do clube. Desde o ano passado, o clube negocia com a empresa Five Eleven Capital, um grupo que tem como objetivo administrar multiclubes, com dois fundos de investimentos por trás, sendo um com mais de 100 anos.

A segurança administrativa é um dos pontos que o Juventude está cuidando nas negociações. Um representante da empresa esteve em Caxias do Sul e assistiu a estreia do Brasileiro da Série A do alviverde contra o Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi, quando o Verdão venceu por 2 a 0.

A empresa aceitou negociar dentro dos pilares que o clube tem como objetivo. Entre eles está o de não colocar nas negociações o patrimônio, em um primeiro momento. A fase das negociações é inicial, não há minuta de contrato. O momento é de troca de informações e ajuste de termos. O interesse seria com investimento no futebol profissional e nas categorias de base.

CONSELHO É SOBERANO

Como é uma negociação em fase inicial, o primeiro passo seria uma aprovação no Conselho de Administração. Depois, o tema seria alçado ao Conselho Deliberativo com uma convocação aos conselheiros para debate e, posteriormente, aprovação ou reprovação. O conselho é soberano na decisão.

Os conselheiros também podem delimitar pontos, mas qualquer alteração ou limitação pode gerar contrapartida na roda de negociações. Essa proposta não é a primeira que o Juventude recebeu desde a abertura dos debates no Jaconi. No ano passado, o clube chegou a ter outros interessados e recusou uma proposta oficial.

O processo para virar SAF não é tão rápido. O tema é complexo. Além do aporte de recursos, que não foram revelados, outro ponto importante seria o aporte de profissionais com expertise em diversas áreas.

Na parte de estrutura física, a negociação engloba a contemplação de investimento no Centro de Formação de Atletas de Cidadãos (CT) e no Estádio Alfredo Jaconi.

TEMA ANTIGO

O tema SAF não é novo no alviverde. Pelo menos desde 2022, o Juventude fala publicamente sobre a preparação para uma possível transformação. Desde aquele ano, o Juventude tem diretrizes estabelecidas numa negociação. O patrimônio não entrará na SAF. Portanto, um possível acordo seria com o departamento de futebol profissional e da base.

Há três anos, o Juventude contratou uma empresa especializada em "valuation", ou seja, saber a estimativa do valor de mercado do clube. Já se tem uma ideia de valor, mas a direção não revela. Além disso, o clube contratou uma empresa para assessorar na "colocação" do Ju no mercado. Todo o processo de consultoria foi da XP.

O Pioneiro tentou contato com o presidente do Juventude para ampliar o tema, mas não obtivemos retorno. Em 2022, Fábio Pizzamiglio já admitia a possibilidade de transformação em SAF.