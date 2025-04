Juventude se reapresenta na terça-feira e dois jogadores serão reavaliados

Atacante Ênio deixou o campo com dores diante do Inter. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Após a derrota para o Inter por 3 a 1, o elenco de jogadores do Juventude se reapresenta na terça-feira (29). O grupo de atletas ganhou folga no domingo e nesta segunda-feira (28).

Na terça-feira, no turno da tarde, os atletas voltam as atividades no Centro de Treinamentos do Alviverde. Dois atletas serão reavaliados. O zagueiro Rodrigo Sam jogou os 90 minutos da partida contra o Inter. O atleta saiu mancando ao fim do jogo. O atacante Ênio sentiu o quadril durante a partida no Beira-Rio e também será reavaliado na volta aos treinos.

Ao longo da semana, o técnico Fábio Matias terá um jogo-treino contra o Glória, na quinta-feira (1º), no CT Alviverde. O time de Vacaria está em pré-temporada para a disputa da Divisão de Acesso do Gauchão.

A atividade servirá para dar minutagem aos atletas do Verdão que não estão entrando nos jogos do Brasileirão e dar ritmo aos jogadores que retornaram do departamento médico.