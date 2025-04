Juventude se reapresenta com foco em jogo contra o Atlético-MG

Recuperado de lesão ligamentar no joelho, volante Caíque participa das atividades no Juventude

O Juventude retornou aos treinos nesta terça-feira (29) no Centro de Treinamentos do clube. A equipe ainda assimila os erros da derrota para o Inter, principalmente das jogadas áreas. Este será o foco da semana para o técnico Fábio Matias corrigir.

O alviverde terá mais uma semana cheia para trabalhar até o próximo compromisso, marcado apenas para segunda-feira (5), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, diante do Atlético-MG.

Na retomada dos treinos, o zagueiro Rodrigo Sam e o atacante Ênio foram reavaliados. O defensor saiu mancando diante do Inter, mas preocupa. Já o extrema sentiu o quadril e será reavaliado no decorrer da semana.

Na quinta-feira (1º), o Juventude terá um jogo-treino contra o Glória de Vacaria. O teste servirá para dar minutagem aos atletas do elenco que não estão sendo muito aproveitados, como Nenê, que tem apenas 28 minutos em campo em seis rodadas do Brasileiro. Ele tem ficado no banco por opção do técnico.