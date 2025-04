Juventude leva gol aos 55 minutos e cede empate ao Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

Kamile Loirão fez uma pintura para as Esmeraldas, em Brasília. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Esmeraldas tinham tudo para encaminhar a segunda vitória seguida no Brasileirão Feminino, mas ela escapou aos 55 minutos da etapa final. Neste domingo (20), a equipe de Luciano Brandalise vencia o Real Brasília, no Estádio Defelê, na capital brasileira, por 1 a 0, com direito a um dos gols mais lindos desta edição, mas cedeu o empate no último lance de partida

O Juventude marcou através de uma pintura de Kamile Loirão. A atacante recebeu a bola de Alice, avançou pelo meio-campo e viu que a goleira Taina estava adiantada. Ela bateu por cobertura da intermediária e marcou um golaço aos 33 minutos do primeiro tempo.

Mas no segundo tempo, aos 55 minutos, depois de um bate e rebate na área, Petra ficou livre para chutar na saída de Renata: 1 a 1.

Com o resultado, as Esmeraldas chegaram a cinco pontos, na 13ª colocação da tabela. Na luta para chegar aos 10 e escapar da chance de rebaixamento, o time ficou a quatro pontos do Sport, 15º colocado.