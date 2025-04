Juventude já enfrentou o Mirassol seis vezes pelo Campeonato Brasileiro

Em 2012, Marcel balançou as redes contra o Mirassol pela primeira fase da Série D. Juan Barbosa / Agencia RBS

O histórico entre Juventude e Mirassol é recente. Os times se enfrentaram apenas seis vezes, sendo quatro confrontos pela Série D do Campeonato Brasileiro e outros dois pela Série B.

O primeiro encontro entre os dois clubes ocorreu em 2011 pelas oitavas de final da Série D. Na ocasião, o time do interior paulista eliminou o Juventude do nacional.

No jogo de ida, vitória do Mirassol por 2 a 0. Já na volta, no Estádio Alfredo Jaconi, o Verdão venceu por 3 a 2, mas não conseguiu tirar o saldo do jogo do primeiro duelo, no time que tinha Ramiro e Zulu.

No ano seguinte, novamente as equipes se enfrentaram em busca do acesso à Série C do Brasileiro. Desta vez, os dois entraram em campo pela primeira fase da última divisão. O jogo do primeiro turno foi em São Paulo e terminou 0 a 0. No returno, em Caxias do Sul, o time fez 4 a 0, com gols de Rafael Pereira, Marcel duas vezes e Zulu. A equipe da Serra era treinada por Picoli.

Onze anos depois Juventude e Mirassol se enfrentaram em condições melhores. No ano de 2023, quando o Verdão conquistou o acesso à Série A do Brasileiro, mais dois duelos entraram para a história. Pelo primeiro turno da Série B, o Juventude perdeu em casa por 1 a 0. O time era treinado por Adailton Bolzan, de forma interina, antes da chegada de Thiago Carpini. Já no segundo turno, o alviverde deu o troco e venceu por 1 a 0 com gol de Nenê.