Juventude fará jogo-treino para movimentar atletas do G2 e G3

Nenê deve ganhar minutagem no jogo-treino contra o Glória. Fernando Alves / Assessoria / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude segue a rotina dos treinos nesta semana cheia. O próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro será somente na segunda-feira (5), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Para movimentar o elenco de jogadores, o técnico Fábio Matias irá observar parte do grupo de atletas em um jogo-treino. A atividade será realizada nesta quinta-feira (1º), às 10h30min, no Centro de Treinamentos do clube. O treino será fechado para a torcida e apenas a imprensa terá acesso.

A ideia é colocar em campo os atletas do G2 e G3. São os jogadores que ficam no banco de reservas e os não relacionados para as partidas. Nenê deve ser presença certa no teste. Ele tem apenas 28 minutos em campo neste Brasileirão com Fábio Matias.

Depois da atividade, o técnico ainda terá mais três dias para definir o time alviverde que enfrentará o Galo. A tendência é que Matias não repita a formação com três zagueiros, como foi contra o Inter, na derrota por 3 a 1.

Para a partida da sétima rodada do Brasileiro, os atacantes Gabriel Taliari e Matheus Babi seguem no departamento médico. O primeiro tem uma lesão no tornozelo e o segundo na coxa.