Juventude empata com o Mirassol e perde o 100% de aproveitamento em casa em 2025

Ênio marcou o primeiro gol da partida. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

A Páscoa não teve chocolate e nem foi tão doce assim para o torcedor alviverde que foi ao Alfredo Jaconi na manhã de domingo (20).. O Juventude coletivamente teve uma atuação ruim diante do Mirassol e ficou no 2 a 2 com a equipe de São Paulo. Ênio e Batalla marcaram para o time de Fábio Matias no confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Ju chegou aos sete pontos, perdeu dois diante de um rival que tende a ser direto na briga pela permanência na Série A e de quebra não tem mais 100% de aproveitamento em casa na temporada (agora com sete vitórias e um empate).

Na sexta rodada, o Verdão encara o Inter no sábado (26), no Beira-Rio.

Vantagem com dificuldade

O primeiro tempo foi equilibrado e, por vezes, o Mirassol pressionou o Alviverde, sem medo de atacar. Mas o time de Fábio Matias foi mais efetivo e aproveitou a qualidade de seus atacantes de lado para ir para o intervalo em vantagem.

A primeira jogada de perigo foi dos visitantes. Aos 10, Negueba deixou Abner pra trás no meio-campo, avançou, driblou Jadson e bateu mascado. A bola pegou elevação e encobriu o goleiro Gustavo, passando perto do travessão.

Com a linha de marcação adiantada, o Ju não conseguia encontrar espaços e teve dificuldades para criar jogadas de ataque, com Ênio pela esquerda e Batalla pelo lado direito.

O Mirassol por vezes sufocava, fazendo Abner e Ángel terem muito trabalho para afastar a bola da área, sobretudo o venezuelano que evitou pelo menos seis conclusões dos rivais. Até que uma mudança tática de Fábio Matias deu resultado. O treinador inverteu os atacantes Ênio e Batalla de lado.

E em sua primeira chance, aos 21, Ênio recebeu a bola pelo lado direito, fintou a marcação e bateu colocado, com categoria, no canto de Alex Muralha para abrir o placar: 1 a 0 Verdão.

O gol deu tranquilidade ao time, que voltou a levar perigo em um chute de Ewerthon de fora da área. Mas não diminuiu o ímpeto do Mirassol que quase marcou com Edson Carioca, em jogada às costas de Felipinho.

De tanto insistir, o gol de empate veio aos 33. Yuri Castilho recebeu na área e bateu no canto direito. A bola quicou na frente de Gustavo, que não conseguiu evitar o 1 a 1.

O Ju tentou responder com Jean Carlos em cobrança de falta, mas a bola parou nas mãos de Muralha. Mas a equipe não deixou de competir, mesmo tendo menos posse de bola que o adversário e foi efetiva. Aos 46, Ênio roubou a bola da zaga e rolou para Taliari que, de primeira, escorou para a entrada da área. Batalla deu um toque de extrema qualidade de pé esquerdo no ângulo de Muralha: Verdão 2 a 1.

Empate frustrante

O Mirassol voltou para o segundo tempo disposto a dificultar a vida alviverde. Reinaldo quase empatou logo no primeiro minuto, mas Gustavo salvou com a perna.

O Ju respondeu com Ênio, aproveitando o vacilo da dupla de zaga paulista. Mas o chute do atacante saiu sobre o gol de Muralha.

O Mirassol voltou melhor e obrigou Matias a fazer uma troca tripla aos 11 minutos. Entraram Mandaca, Vitor Pernambuco e Gilberto. Saíram Jean Carlos, Batalla e Taliari.

No primeiro lance em campo, Mandaca apareceu cabeceando entre os zagueiros e quase marcou o terceiro. Aos 16, Pernambuco recebeu o passe de Ênio na área e bateu fraco, mas a bola pegou na perna de João Victor e parou na trave.

Aposta do técnico Guanaes no segundo tempo, Fabrício Daniel respondeu com um chute no ângulo, que Gustavo salvou pra escanteio.

Aos 22, o lance de maior polêmica do jogo. A bola tocou no braço de Jadson na área, em uma conclusão muito próxima do atacante adversário. Após três minutos de revisão, Paulo dos Prazeres Filho, de Pernambuco, assinalou o pênalti. Na cobrança, Reinaldo chutou fora do alcance de Gustavo para fazer o 2 a 2, aos 26.

Para ficar à frente do placar mais uma vez, Matias apostou em Nenê, aos 33 minutos, abrindo o time com a saída de um dos volantes, o colombiano Giraldo. E depois com Giovanny na vaga do desgastado Ênio. Mas a equipe não conseguiu produzir o suficiente para merecer um resultado superior do que o 2 a 2 e ainda teve que ouvir as vaias da torcida no final do jogo.

Ficha técnica

Juventude 2x2 Mirassol

5ª rodada - Brasileirão 2025

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel, Felipinho; Giraldo (Nenê, 33/2º), Jadson e Jean Carlos (Mandaca, 11/2º); Batalla (Vitor Pernambuco, 11/2º), Ênio e Taliari (Gilberto, 11/2º). Técnico: Fábio Matias.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura (José Aldo, 35/2º), Danielzinho, Yago Felipe (Fabrício Daniel, 19/2º); Edson Carioca (Maceió, 35/2º), Negueba (Clayson, 28/2º) e Yuri Castilho (Cristian, int.). Técnico: Rafael Guanaes.

Gols: Ênio (J), aos 21 minutos. Yuri Castilho (M), aos 33. Batalla (J), aos 46, no primeiro tempo. Reinaldo (M), aos 26 minutos, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Felipinho, Wilker Ángel (J). Alex Muralha, José Aldo (M).

Arbitragem: Paulo dos Prazeres Filho-PE, auxiliado por Alessandro Rocha de Matos-BA e Francisco Bezerra Junior-PE. VAR Caio Max Vieira-GO