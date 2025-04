Juventude é derrotado pelo Fortaleza e deixa liderança do Brasileirão Sub-20

Um segundo tempo melhor em campo não foi suficiente para os guris alviverdes marcarem. João Moura / Fortaleza / Divulgação

O Juventude foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20 de 2025. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (23), no CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza.

Com o resultado, o Ju fica com 13 pontos e perde a liderança na competição nacional. A equipe estava há cinco jogos invicta e conheceu a segunda derrota na elite da categoria.

O próximo compromisso do Papo é contra o Inter, às 15h do sábado (26), pelo Gauchão Sub-20, na Morada dos Quero-Queros. No Brasileiro, encara o Fluminense, na quarta-feira (30), às 15h, no Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

O JOGO

Logo aos seis minutos, após uma cobrança de tiro de meta de Turatto, o time da casa recupera a bola e Peterson avançou e finalizou para fazer 1 a 0 pro Leão.

Após o gol, o Fortaleza se firmou no jogo e garantiu a posse de bola, com uma marcação já no campo de ataque. O Verdão teve uma boa chance aos 29 minutos. Rafael Pinna cruzou para Trevisol e, em um bate-rebate dentro da área, a bola parou no goleiro Cássio.

Aos 31, Peterson cobrou falta para dentro da área e Kauã Rocha desviou de cabeça para dentro do gol de Turatto, que desviou sem força para tirar da meta: Fortaleza 2 a 0.

Aos 37, Sasso lançou para Pinna, que cruzou para Gui Teixeira cabecear, mas o goleiro defendeu no reflexo.

Na segunda etapa, o time de Filipe Dias voltou melhor, mas as chances reais foram poucas e não efetivas. Assim, os guris alviverdes não conseguiram reverter o placar e foram derrotados pelo Leão com o placar construído ainda no primeiro tempo.