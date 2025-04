Juventude é completamente dominado e acaba goleado pelo Flamengo por 6 a 0

Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

O Juventude só assistiu ao Flamengo passear no Maracanã, na noite desta quarta-feira (16). Em uma atuação apática, sem conseguir minimamente competir com o poderoso time carioca, o Verdão foi goleado por 6 a 0, em duelo válido pela quarta rodada da competição. Erick Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (dois) marcaram na partida.

Com o resultado, a equipe de Fábio Matias segue com seis pontos, na 7ª colocação. O próximo compromisso do Ju será no domingo de Páscoa, às 11h, diante do Mirassol, no Estádio Alfredo Jaconi. O volante Giraldo voltará a ficar à disposição.

No Maracanã, o início de jogo foi dentro daquilo que era projetado, com o Flamengo pressionando. Aos seis minutos, Arrascaeta recebeu na meia direita e chutou rasteiro. A bola passou rente à trave do goleiro Gustavo.

Na segunda chegada, gol do time rubro-negro. Em cobrança de falta ao lado da área, Arrascaeta cruzou e Erick Pulgar subiu mais do que a zaga alviverde e testou no ângulo: 1 a 0 Flamengo.

Na primeira tentativa do Juventude, Jadson roubou no campo ofensivo e a bola ficou para Matheus Babi, que tentou o cruzamento para o volante, que desviou fraco, nas mãos de Rossi.

Oferecendo muitos espaços ao adversário, o time alviverde sofreu o segundo gol em uma linda troca de passes entre Arrascaeta e Gerson, que serviu Plata. O atacante equatoriano só cavou a bola e tirou de Gustavo para fazer 2 a 0.

A situação era difícil, e piorou ainda mais em outra cobrança de falta lateral. Aos 21 minutos, mais uma falha defensiva na bola parada e Danilo apareceu livre entre os zagueiros para cabecear pro gol, ampliando o placar.

O Flamengo empilhava oportunidades e, aos 29, Alex Sandro cruzou rasteiro e Michael, na pequena área, desviou para fora. Na sequência, Léo Pereira e Wesley desperdiçaram outras chances de marcar o quarto gol.

Em uma das raras chegadas do Ju, em falta frontal, Ewerthon mandou por cima da meta.

SEGUNDO TEMPO

Por conta da má atuação do time, o Ju voltou do intervalo com três mudanças. Marcos Paulo, Ênio e Gilberto entraram nas vagas de Adriano Martins, Batalla e Matheus Babi. Só que o cenário não se alterou.

Aos 10 minutos, em mais uma troca de passes com liberdade, Arrascaeta recebeu na entrada da área, tirou de Abner bateu no canto de Gustavo: 4 a 0.

A partir daí, o Ju queria apenas minimizar o prejuízo e a goleada. Do lado carioca, Everton Cebolinha e Pedro entraram para aumentar o drama jaconero.

E o centroavante, que vinha a um longo período se recuperando de lesão, marcou seu primeiro gol no Brasileirão. Com muita facilidade, Wesley chegou na linha de fundo pela direita e cruzou na cabeça do atacante, que finalizou sem chances para Gustavo: 5 a 0.

Apenas correndo atrás do Flamengo, o Juventude ainda sofreu o sexto gol de uma forma melancólica. Felipinho cometeu pênalti em Pedro, pelo lado direito da área. O centroavante cobrou mal e o goleiro Gustavo fez a defesa parcial, mas a bola ficou à disposição do jogador carioca, que empurrou de carrinho para as redes, ampliando o vexame para 6 a 0.

O último ato de uma noite para o Juventude esquecer dentro do Brasileirão de 2025.





FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 4ª rodada

Flamengo 6x0 Juventude

Maracanã, no Rio de Janeiro

Flamengo

Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 37/1º); Erick Pulgar (Luiz Araújo, int.), Allan, Arrascaeta (Everton Cebolinha, 11/2º) e Gerson; Michael (Pedro, 11/2º) e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Juventude Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins (Marcos Paulo, int.) e Felipinho; Davi Góes (Natã, 14/2º), Jadson e Mandaca (Jean Carlos, 23/2º); Giovanny, Batalla (Ênio, int.) e Matheus Babi (Gilberto, int.). Técnico: Fábio Matias.

Gols: Erick Pulgar (F), aos 12min, Plata (F), aos 17min, Danilo (F), aos 22min, no primeiro tempo. Arrascaeta (F), aos 10min, Pedro (F), aos 25min, no segundo.

Amarelos: Wesley (F); Gilberto (J).

Árbitro: Matheus Delgado Candancan-SP auxiliado por Neuza Ines Back-SP e Brigida Cirilo Ferreira-AL. O quarto árbitro é Kleber Ariel Goncalves Silva-PR. O VAR Rafael Traci-SC.