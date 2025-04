Juventude desperdiça chances e perde para o Flamengo no Brasileirão Feminino

Duelo foi realizado na noite deste sábado (26), no Luso Brasileiro. Nathan Bizotto / Juventude, Divulgação

As Gurias do Juventude entraram em campo na noite de sábado (26), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o time alviverde perdeu por 2 a 0 para o Flamengo.

A equipe do técnico Luciano Brandalise segue com cinco pontos na 13ª colocação. O próximo jogo na competição será na quarta-feira (30), às 16h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, diante do Palmeiras.

No duelo no Rio, o Flamengo começou abrindo o placar logo cedo. Aos oito minutos, Monalisa chutou cruzado e contou com a sorte. A bola desviou em Bell Silva e enganou a goleira Renata, abrindo o placar.

A primeira chegada alviverde foi com Alice, que roubou a bola no campo de ataque e arriscou de fora da área para firme defesa de Vivi Holzel. A marcação sob pressão no campo ofensivo fazia o Ju levar perigo. Em uma das chegadas, Kamile Loirão roubou a bola e serviu para Jaielly, que arriscou chute cruzado levando perigo. Na última oportunidade do primeiro tempo, Alice tentou de fora da área para defesa de Vivi Holzel no meio do gol.

O confronto seguiu equilibrado depois do intervalo. Aos 19 minutos, as Gurias Jaconeras reclamaram muito da arbitragem. Em contra-ataque, Jaielly lançou para Teté, que ia ganhando na velocidade de Monalisa quando foi derrubada. O pedido pela expulsão da atleta rubro-negra foi ignorado pela arbitragem.

Na sequência, Grazi fez o passe na área para Eduarda Tosti, que concluiu no canto e a goleira Vivi fez grande defesa. Em um lance curioso, a goleira do Flamengo chutou a bola em cima da Jaielly. A bola ia entrando, mas Flávia Mota salvou mandando para escanteio praticamente em cima da linha.

Quando era melhor em campo, o Ju sofreu o segundo gol. Aos 33, Glaucia aproveitou rebote na área e acertou um chutaço no ângulo de Renata: 2 a 0.