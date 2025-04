Juventude derrota o Inter em Novo Hamburgo e é vice-líder do Brasileiro Sub-20

Gui Teixeira marcou o seu terceiro gol no campeonato.

O Juventude conquistou na noite de sexta-feira (4) a sua terceira vitória seguida no Brasileirão Sub-20. E foi em um clássico gaúcho.

Atuando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, a equipe comandada por Filipe Dias bateu o Inter por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição. Gui Teixeira marcou o gol Jaconero, após grande jogada de Marlon.

Em um duelo competitivo e de organização do time alviverde, o Ju criou boas chances na primeira etapa, com Carlinhos, Sasso e Lucas Fernandes. Depois do intervalo, a equipe visitante quase abriu o placar em jogada individual de João Trevisol. O chute saiu rente à trave. Aos 31 minutos, Marlon fintou dois marcadores pelo lado direito e fez o passe na medida para Gui Teixeira, que, de primeira, bateu forte para marcar o gol da vitória.