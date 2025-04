Juventude convoca conselheiros para analisar proposta de SAF; saiba data e pauta da reunião

Assunto SAF segue em pauta no Estádio Alfredo Jaconi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O assunto Sociedade Anônima do Futebol (SAF) segue em pauta no Estádio Alfredo Jaconi. O Juventude convocou o Conselho Deliberativo para uma reunião, que tratará do assunto, na próxima terça-feira (6). A primeira chamada será às 18h30min, e em segunda convocação com qualquer número de presentes às 19h. O encontro será no salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto.

Dos cinco assuntos da pauta, dois são relacionados com o debate do momento: Apresentação, discussão e aprovação do conceito de negócio para a criação da SAF; e autorização para a comissão criada pelo Conselho de Administração dar continuidade as tratativas e negociações relativamente a criação da SAF.

O Juventude recebeu uma proposta para virar SAF. Desde o ano passado, o clube negocia com a empresa Five Eleven Capital, um grupo que tem como objetivo administrar multiclubes. Com a negociação em andamento, a proposta foi apresentada, na segunda-feira (28), a integrantes dos Conselhos Consultivo, de Administração e dois integrantes da diretoria executiva.

Com a aprovação, agora a discussão será Conselho Deliberativo, soberano na decisão. Os conselheiros irão conhecer o conceito das tratativas entre o clube e a Five Eleven. Posteriormente, haverá uma votação para continuar ou não as negociações.

Se o desfecho for positivo, para continuar, as tratativas seguem e será formatado um contrato. Isso levará mais um período de elaboração e estudo. Só depois desse trâmite, a proposta final iria para uma votação do Conselho Deliberativo com todo o contrato formalizado.

Outros assuntos também estão em pauta na reunião da próxima semana: apresentação de novos conselheiros; conhecer, discutir e aprovar o relatório da administração do exercício de 2024 com análise do balanço econômico com o parecer do Conselho Fiscal; e também deliberar a respeito da aquisição de bem imóvel.

O que diz a convocação do Conselho Deliberativo

O Esporte Clube Juventude, por meio do presidente do Conselho Deliberativo Rogério Bridi, convoca: