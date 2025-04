Juventude conquista primeira vitória no Brasileirão Feminino

Atacante Jaielly marcou o único gol do jogo. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

As Esmeraldas venceram seu primeiro jogo pela Série A-1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Jaielly marcou o único gol da partida contra o Bragantino, ainda no primeiro tempo. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (16), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Com o resultado, as Esmeraldas somam quatro pontos e avançam para a 13ª colocação, ultrapassando o Inter. No próximo domingo (20), o Juventude viaja para encarar o Real Brasília, às 15h, no Estádio do Defelê, em jogo válido pela sexta rodada.

Com poucas chances, o primeiro tempo teve a equipe paulista com maior posse de bola, mas o Juventude com melhores chances. Aos 16, time de Luciano Brandalise chegou com Teté e a goleira Alice evitou o gol. Aos 24, o Bragantino tentou com Tamires, que invadiu a área, mas a bola foi afastada.

As Esmeraldas responderam aos 33 minutos, após uma jogada individual de Jaielly, que driblou a marcação e finalizou no contrapé da goleira Alice: 1 a 0 Ju.

A primeira etapa terminou aos 48 minutos, sem mais lances de perigo para as equipes.

Logo aos oito do segundo tempo, Jaielly puxou o contra-ataque do Verdão e conseguiu uma falta perigosa, mas a cobrança não foi efetiva.

O Bragantino se tornou mais ofensivo depois do intervalo e o Papo acabou se fechando, apenas se defendendo dos ataques paulistas.

Apesar do domínio das visitantes, a firme atuação da defesa alviverde e da goleira Renata garantiram a manutenção do placar e o resultado histórico para as Gurias Jaconeras na Série A-1 do Brasileirão.