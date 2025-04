Juventude começa a venda de ingressos para jogo contra o Ceará

Partida contra o Ceará será a segunda do Juventude em casa na Série A 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025, o Juventude encara a equipe do Ceará. O compromisso está marcado para o próximo sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

A venda de ingressos para a partida começou nesta segunda-feira (7). O torcedor pode adquirir a sua entrada ao valor de R$ 60 de forma antecipada. A meia-entrada é R$ 30. No dia do jogo, o valor aumenta para R$ 80 a inteira na arquibancada e R$ 40 a meia entrada.

O alviverde vem de uma derrota para o Botafogo no último final de semana. O time perdeu para o atual campeão brasileiro pelo placar de 2 a 0, no Estádio Nilton Santos.

SERVIÇO DO JOGO

Juventude x Ceará

Brasileirão – Série A

Quando: Sábado (12/04), às 16h

Onde: Estádio Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados

Valor: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia-entrada) *

Encerramento das vendas: 11/04

Ingressos no dia do jogo

Valor: RS 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia-entrada) *

A partir das 13h nas bilheterias do estádio Alfredo Jaconi

Torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hércules Galló)

Torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)

Encerramento das vendas: nas bilheterias até às 17h (12/04)

* Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira de Estudante (AERGS, UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

* Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

* Crianças com 11 anos ou menos: isentas

Sócios**

Jaconero Ouro: isento

Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

Jaconero Ouro convidado: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

Sócio Jaconero Prata: 70% de desconto no ingresso em https://sociojaconero.com.br

Demais planos: isento

Cadeiras**

Proprietário: isento

Sócios Jaconero Black: isento

Demais sócios: R$ 80,00

Não-sócio: R$ 100,00 + ingresso (arquibancada)

Crianças de 04 a 11: R$ 25,00

Crianças até 03 anos: isentas

** obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br.

Estação Jaconera abre às 13h

Portões abrem às 14h

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Informações fundamentais para acesso ao estádio

- Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

Informações: (54) 3027-8700 / Whats (54) 98111-0250

OBS.: Ao adquirir ingresso para esse jogo, o consumidor cede e autoriza a utilização gratuita de sua imagem, seu nome e sua voz para posterior publicação em veículos de comunicação.