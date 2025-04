"Jogamos com o coração", diz Shamell após grande vitória do Caxias Basquete sobre o Flamengo

Marcado por Gui Deodato, Shamell (D) foi decisivo para a vitória no Rio de Janeiro. Paula Reis / CRF,Divulgação

Em uma vitória emblemática, sempre existem os protagonistas. E no histórico triunfo do Caxias Basquete sobre o Flamengo, neste domingo (27), no Rio de Janeiro, Shamell foi quem chamou a responsabilidade.

Mesmo que a atuação coletiva seja valorizada, coube ao jogador de 44 anos e maior cestinha da história do NBB ser o principal pontuador da partida, com 25 pontos. Ele também anotou a cesta decisiva, nos segundos finais do último quarto.

- O começo do foi bem difícil, mas montamos uma estratégia e seguimos os planos até o final. Todo mundo sabe, sempre fui um grande jogador. Para as pessoas que não acreditam em nós, só porque somos um time menor, mostramos que temos postura, mostramos que queremos ganhar, temos bons jogadores. Às vezes, não são tão talentosos quanto o deles (Flamengo), mas jogamos com o coração - comentou o jogador após a partida e a primeira vitória da história do Caxias Basquete sobre o Flamengo no Rio de Janeiro.

Shamell ainda ressaltou a mudança de postura do time após a derrota por 46 pontos no primeiro jogo da série das oitavas de final.

- Uma coisa coloquei na minha cabeça, depois do jogo em Caxias: não quero terminar essa temporada daquele jeito. Deu um gosto ruim na minha boca, temos que fazer mais, temos que acreditar. O treinador (Rodrigo Barbosa) fez a estratégia, Shamell apareceu quando tinha que aparecer. Na defesa, roubei a bola e fiz a cesta para ganhar o jogo. Parabéns, Shamell! - desabafou, em um autoelogio, o norte-americano de 44 anos.