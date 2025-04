Jogadores do Caxias valorizam vitória na estreia: "Coroa o trabalho"

O resultado foi magro. A atuação deixou uma interrogação. Mas a vitória saiu. O Caxias começou a Série C vencendo, por 1 a 0, o Floresta-CE, no Estádio Centenário. Com os três pontos, o time grená consegue largar de maneira positiva, ao contrário do ano passado, quando foi goleado pelo Athletic, por 4 a 0.