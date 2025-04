"Gosto de uma equipe competitiva", diz novo técnico da ACBF

Peri Fuentes concedeu entrevista coletiva. Lucka Cyríaco / ACBF / Divulgação

Peri Fuentes, 52 anos, é o novo técnico da ACBF. O treinador foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (4), em Carlos Barbosa. O profissional já começou os trabalhos técnicos e táticos com a equipe principal.

Gaúcho de Santana do Livramento, Peri terá a missão de recolocar a ACBF no topo do futsal nacional. Nesta temporada, o time disputa a Copa do Brasil, a Liga Nacional, a Copa Sul, a Copa RS e a Série Ouro.

— Uma das minhas características é a adaptabilidade. Eu procuro identificar características dos atletas, da equipe, e tentar tirar o máximo, de cada um, dentro das suas características. Eu, como gaúcho, e natural da fronteira, tenho, comigo, um pouco da alma castelhana. Gosto de uma equipe competitiva, uma equipe que goste de defender, porque isso não é muito da cultura do esporte brasileiro, não só do futsal, mas, o esporte brasileiro, que valoriza muito, a parte ofensiva do jogo. E, a gente precisa dessa cultura, de trabalhar, com que, os atletas, eles, criem, uma identidade, de defender, defender, a nossa casa, o nosso gol, como se fosse a nossa casa — disse o novo treinador em entrevista coletiva.

Na temporada passada, levou o Umuarama até a semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF). Antes, nas quartas de final, eliminou o Joinville, favorito ao título.

O primeiro compromisso do novo técnico será na próxima terça-feira (8), diante do Jaraguá, pelo duelo de volta da primeira fase da Copa do Brasil de Futsal 2025. No jogo de ida, a ACBF foi superada por 2 a 1 em Jaraguá do Sul-SC.