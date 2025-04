Goleiro avalia último teste e projeta estreia do Caxias na Série C

Thiago Coelho em treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias está há mais de 30 dias sem jogos oficiais. A última partida foi diante do Fluminense, em 5 de março, pela Copa do Brasil. Depois disso, o time grená começou uma intertemporada com foco na Série C do Campeonato Brasileiro. Após longas cinco semanas de espera, a equipe começará a disputa.

No sábado passado, o Caxias realizou o último jogo-treino. Foi um empate em 0 a 0 com o São José, no Estádio Centenário. O teste também serviu para o goleiro Thiago Coelho jogar, após a lesão sofrida no menisco do joelho esquerdo durante o Gauchão.

— Foi de suma importância. Não só esse, como todo esse período de preparação e os amistosos que fizemos. Acho que todo amistoso é importante por conta do ritmo de jogo. Nós conseguimos imprimir o ritmo de jogo. O treinamento durante a semana te prepara pro jogo. Como a gente não tá tendo campeonato, os jogos treinos, os amistosos, enfim, são muito importantes pra continuarmos mantendo o ritmo de jogo — comentou o goleiro Thiago Coelho, que disputa a titularidade com Victor Golas.

O Caxias estreia na Série C no próximo domingo (13), às 16h, diante do Floresta-CE, no Estádio Centenário. O período de preparação para a competição foi grande, praticamente uma pré-temporada em meio às competições.

— Eu acho que esse tempo foi muito bom por vários motivos. Conseguimos treinar mais, preparar mais, com certeza, dentro do modelo de jogo do Luizinho Vieira. Acho que a gente está mais entrosado. Entre outros fatores, como a chegada de novos reforços e a volta de muitos jogadores que estavam no departamento médio. Sofremos um pouco com isso no Campeonato Gaúcho e estamos com o jogo mais fortalecido, mais entrosado, com mais força. Então, acho que a preparação para a estreia contra o Floresta está sendo bem finalizada e tenho certeza que a gente vai bem forte para esse jogo — comentou o goleiro.

Dentro dessa preparação, o Caxias recebeu seis reforços para a Série C. Chegaram os atacantes Andrew, Douglas Skilo, Eduardo Melo e Petterson, além do centroavante Willen Mota e do volante Eliedson.

— Os reforços são para nos fortalecer. Acho que acabamos sofrendo um pouco com lesões no Campeonato Gaúcho e agora se fortalecendo no Brasileiro, com certeza isso não vai acontecer. Teremos peças de reposição, de qualidade e esse giro de elenco acho que ajuda demais por conta das partidas. Teremos sempre jogadores disponíveis para o Luizinho pôr para jogar, que a gente sabe que existem lesões, existem cartões amarelos. Enfim, nessas suspensões e o elenco reforçado é de suma importância para a gente estar sempre com o time forte e bem para quem sabe sempre buscar pontos em casa e fora de casa — analisou o goleiro.

A Série C é disputada por 20 clubes, que jogam em turno único na primeira fase. Os oito melhores se classificam e são divididos em dois grupos de quatro. Os quatro piores colocados da primeira fase estarão rebaixados.

Os dois melhores classificados de cada grupo na segunda etapa estão garantidos na Série B do próximo ano. Já os vencedores de cada uma das chaves farão a decisão da Série C.

THIAGO COELHO goleiro do Caxias Acredito que esse ano tem equipes mais qualificadas, não que os outros anos não eram equipes qualificadas, mas esse ano tem equipes de maior expressão, de camisa, clubes mais famosos e grandes no cenário nacional.

Os adversários grenás são: Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Floresta, São Bernardo, Londrina, Ypiranga e Botafogo-PB, clubes que permaneceram no ano passado; Anápolis, Retrô, Itabaiana e Maringá, que subiram; e Brusque, Guarani, Ponte Preta e Ituano, rebaixados na Série B.