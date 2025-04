Gaúcha Pietra Rivoli conquista vaga para disputar o torneio juvenil de Roland Garros

A tenista Pietra Rivoli conquistou neste domingo o título Roland Garros Junior Series. A competição foi realizada na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, e a jogadora, natural de Bento Gonçalves, derrotou na final a peruana Yleymi Muelle, por 2 a 0, com um duplo 6/4, em 1h20min de partida.

Com quatro vitórias no torneio e eliminando a argentina Sofia Meabe nas semifinais, Pietra garantiu uma vaga inédita. Ela já havia sido vice-campeã em 2023 e semifinalista ano passado no Roland Garros Series.