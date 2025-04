"Foi um jogo péssimo", diz técnico do Juventude após goleada sofrida para o Flamengo

Técnico Fábio Matias no Maracanã na derrota para o Flamengo. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Constrangedor e acachapante. Não foi a noite do Juventude. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão foi goleado pelo Flamengo, nesta quarta-feira (16), por 6 a 0, no Maracanã. A atuação irreconhecível do time alviverde ocasionou uma dura derrota.

Essa foi a maior goleada sofrida pelo Juventude no Brasileirão desde 2004, quando perdeu para o Fluminense por 7 a 1. Após o jogo, o técnico Fábio Matias concedeu entrevista coletiva para comentar a atuação da equipe diante do Flamengo.

— Momento complicado pela situação. Estávamos bem até o terceiro jogo. Foi um jogo péssimo. Temos que olhar as coisas que não aconteceram. Isso passamos para os jogadores no final. Não dá tempo de lamentar, porque temos um jogo decisivo contra o Mirassol. É um jogo importante. São equipes, teoricamente, mais próximas do nosso embate e disputa. As cobranças vão acontecer, mas a responsabilidade maior acaba sendo minha, porque estou à frente do processo. A responsabilidade é minha — avaliou o treinador.

Três vira e seis acaba. A vitória do Flamengo começou a ser construída ainda no primeiro tempo. Pulgar, Plata e Danilo marcaram na etapa inicial. Arrascaeta e Pedro, duas vezes, fecharam o placar na metade final da partida. Essa foi a segunda derrota alviverde no Brasileirão.

— O início do jogo prejudicou muito mesmo. Você não pode num jogo desse nível contra o Flamengo tomar três gols em 10 minutos, e dois de bola parada, ações que a gente não vinha tomando gol. Automaticamente, no intervalo, colocamos um zagueiro com perna mais rápida, com mais velocidade e fazer movimentos de cobertura, para mapear melhor a área — disse o técnico Fábio Matias, que completou:

— O Flamengo nos empurrou para trás. A partir do primeiro gol, a gente perdeu nossa concentração e nossa energia, e isso não pode acontecer. Nós temos que estar 100%. Isso nós temos que cobrar os jogadores e principalmente eu de manter essa energia alta. Precisamos melhorar o comportamento fora de casa.

No domingo (20), o Ju recebe o Mirassol, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi pela quinta rodada do Brasileirão. O volante Giraldo volta a ficar à disposição, após cumprir o protocolo de concussão. Dentro de casa, a campanha é muito melhor do que longe da casa jaconera.