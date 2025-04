Flamengo x Juventude: onde assistir, escalações e horário pelo Brasileirão 2025

Confronto inicia às 21h30min, no Maracanã. Arte GZH

O Juventude enfrenta a equipe do Flamengo, nesta quarta-feira (16), às 21h30min, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado no Estádio do Maracanã.

O alviverde é terceiro colocado no Brasileirão com seis pontos, um a menos que o Flamengo. O time carioca está na liderança com sete pontos, mesma pontuação do Palmeiras, segundo colocado.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho; Davi Góes, Jadson e Mandaca; Giovanny, Batalla e Matheus Babi. Técnico: Fábio Matias

Arbitragem para Flamengo x Juventude

Matheus Delgado Candancan-SP auxiliado por Neuza Ines Back-SP e Brigida Cirilo Ferreira-AL. O quarto árbitro é Kleber Ariel Goncalves Silva-PR. O VAR Rafael Traci-SC.

Onde assistir a Flamengo x Juventude

O Rede Globo e Premiere anunciam a transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha começa às 21h30min, logo após o jogo do Inter, na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH na opção Serra.

Como chegam

O Juventude vem de vitória sobre a equipe do Ceará, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo placar de 2 a 1. O time não poderá contar com o volante Giraldo. O atleta cumpre o protocolo de concussão após ser substituído diante do time cearense. O técnico Fábio Matias deve escalar Davi Góes para o posição. A outra mudança deve ocorrer no ataque. Gabriel Taliari jogou descontado no último sábado. Matheus Babi pode ganhar uma oportunidade como camisa 9. Nas demais posições, o time não deve ter alterações. O treinador não pode contar ainda com Petterson. O atacante pertence ao Flamengo e está por empréstimo no Jaconi.