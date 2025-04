Felipinho ou Alan Ruschel: técnico do Juventude avalia disputa pela lateral esquerda

Alan Ruschel é uma das alternativas para a lateral esquerda. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem é o lateral-esquerdo titular do Juventude? O experiente Alan Ruschel, em sua terceira temporada pelo clube, ou Felipinho, peça contratada para 2025. Os dois seguem na disputa pela titularidade e são peças consideradas importantes para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Alan Ruschel retornou ao Juventude em 2023, conquistou o acesso para a Série A. Na temporada seguinte, era titular até a chegada do técnico Fábio Matias na reta final do Brasileirão. O treinador encontrou uma alternativa melhor na marcação para as últimas rodadas do ano passado.

— Tive uma conversa com o Alan Ruschel. Eu tenho confiança nos dois laterais. O Alan tem uma característica mais de jogo ofensivo, de fase 2 para 3. O Felipinho marca melhor que o Alan. Isso é fato. Ele marca melhor. Isso é fato. É uma realidade que todos, em relação à avaliação, em relação ao Felipe, sabemos disso. Então cada jogo é uma estratégia diferente. Tem jogo que vai jogar o Alan, tem jogo que vai jogar o Felipe. Às vezes, uso um termo, e não é um termo até pejorativo. Não é porque você nasceu do lado do hospital e você é médico. Então, quem está de fora interpreta de uma forma — avaliou Matias.

Leia Mais O que diz o áudio do VAR no pênalti polêmico do Mirassol contra o Juventude

Neste ano, no Gauchão, Felipinho foi titular em seis oportunidades. Já Alan Ruschel em três jogos.

No começo do Brasileirão, Ruschel começou contra o Vitória e Botafogo. No entanto, diante do Ceará, Flamengo e Mirassol, Felipinho começou a partida.