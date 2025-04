Farrapos Rugby anuncia Guilherme Coghetto como novo treinador

Coghetto iniciará o comando do clube de forma remota. Kévin Sganzerla / Farrapos Rugby Clube / Divulgação

O Farrapos Rugby anunciou oficialmente Guilherme Coghetto, atleta do clube, como novo técnico para a sequência da temporada. Coghetto chega para ocupar o cargo deixado por Javier Cardozo, e conta com os atletas Claudinei Wronski, mais conhecido como Pequeno, e Jonatan Gobatto, o Teco, para compor o staff da equipe.

Atualmente, Coghetto atua como treinador assistente nas seleções femininas de rugby sevens e de rugby XV. Ele seguirá nos cargos e atuará concomitantemente como treinador do Farrapos, inicialmente de forma remota.

Natural de Farroupilha, o atleta e treinador chegou ao clube em 2010. Na equipe principal do Farrapos, alcançou seu protagonismo e foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em 2013. Ao longo de 10 anos, conquistou o inúmeras convocações para competições mundiais. Em 2023, se aposentou da seleção com o título do Sul-Americano de Rugby.

Coghetto ainda atua dentro das quatro linhas na equipe alviverde, porém, nos últimos anos, dedicou-se na carreira como treinador na Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).

— Meu sentimento é o melhor possível e quero poder ajudar um pouco mais o Farrapos. A minha expectativa é contribuir para o crescimento do clube. Os resultados dentro do campo são consequência de um trabalho bem feito fora do campo. Nisso temos muitos desafios, remontar o grupo de jogadores do adulto, um grupo forte com uma cultura forte, resgatar os bons números no juvenil que tínhamos anos atrás e reaproximar a comunidade ao clube — pondera Coghetto.

Neste sábado (26), o clube alviverde entra em campo diante do Colonos, às 15h, no Estádio da Montanha, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby. Na partida, Pequeno, auxiliar de Coghetto estará no comando do clube. Teco será o capitão da equipe.

Em 2025, o Farrapos conta com o Campeonato Gaúcho de Rugby XV, o Super 12 — Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Circuito Gaúcho de Rugby Sevens e o BR Sevens em seu calendário.

Serviço do próximo jogo do Farrapos:

Farrapos x Colonos — 26/4 — 15h — Estádio da Montanha, Bento Gonçalves