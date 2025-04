Fábio Matias projeta reencontro com Botafogo: "É um clube que abriu as portas para mim"

Técnico Fábio Matias tem 19 jogos oficiais no Juventude e 63% de aproveitamento. Porthus Junior / Agencia RBS

No futebol, muitas vezes, as situações acontecem de uma forma que não temos o controle. A frase anterior é do técnico do Juventude. No ano passado, Fábio Matias comandou o Botafogo por quatro jogos ainda na pré-Libertadores. Se tivesse derrapado no começo, o clube não seria Campeão da América. Agora, ele reencontra o seu ex-clube neste sábado (5), às 21h, mas defendendo o Juventude.

— De um ano e meio as coisas têm acontecido de uma forma muito legal, principalmente em termos de carreira. É óbvio que o Botafogo foi um momento muito bom, contribuímos bastante com aquele processo que o clube tinha de muita dificuldade naquele momento, mas hoje estou no Juventude, tendo um trabalho também muito prazeroso. Tenho residência fixa no Rio de Janeiro, a família hoje está morando toda no Rio. Então isso também é algo que nos traz um desejo muito grande de fazer um bom jogo, de ter um bom resultado contra o Botafogo — comentou o técnico.

Fábio Matias recebeu no mês de março a medalha de campeão da libertadores da América. Quando o time conquistou o título, ele já tinha sido desligado da equipe após ficar de forma interina. Foram 10 jogos, com um bom aproveitamento, 86,6%, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota.