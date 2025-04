Fábio Matias pede cabeça no lugar para o Juventude superar goleada histórica

Técnico Fábio Matias ainda não venceu fora de casa na Série A 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A goleada por 6 a 0 para o Flamengo foi dolorosa para o torcedor do Juventude. Mesmo admitindo perder para o todo poderoso mengão, ninguém apostaria em um placar tão elástico como o da última quarta-feira, no Estádio Maracanã. Nas rodadas anteriores, o Juventude havia apresentado boas atuações.

Digerir a histórica goleada será difícil para o elenco alviverde. Somente uma vitória contra o Mirassol, domingo (20), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, pode amenizar o impacto do resultado negativo e recolocar o Juventude nos trilhos, mostrando que o placar vexatório foi um acidente de percurso. Por isso, o técnico Fábio Matias pede foco:

— Tem que manter o foco, tem que manter a cabeça no lugar. Temos que trabalhar, a gente vem de bons resultados dentro do clube. Mérito da equipe do Flamengo, que jogou muito, jogou muito melhor que a nossa equipe, e demérito nosso. Nós temos que ter a cabeça no lugar, porque o campeonato é longo, a sequência de jogos é longa, pra que a gente consiga no domingo recuperar esses pontos que nós não estamos buscando fora de casa.

Diante do Flamengo, o Juventude não conseguiu ser minimamente competitivo, uma marca das partidas anteriores. O treinador descartou a questão física, pois o elenco vem de um longo período de preparação e com semanas cheias para trabalhar. Para Matias, o ponto foi mental:

— Nós estamos nessa competição única, acredito muito na parte do nosso comportamento, comportamental do jogo. Acho que o início do jogo nosso, a partir do momento que você toma três gols em dez minutos, isso aí, automaticamente, me incomoda demais como treinador. Eu peço até desculpa em relação ao torcedor pela situação que aconteceu, uma situação que não é comum e não pode ser comum dentro do Juventude — declarou o treinador, que assumiu a responsabilidade pelo vexame no Rio de Janeiro:

— A responsabilidade maior é minha, que estou aqui à frente, dentro do processo, mas automaticamente a gente precisa também ter uma energia no domingo muito grande para que a gente consiga fazer um bom resultado contra o Mirassol e esquecer esse jogo. Apaga o jogo, segue e vamos embora, seguimos o trabalho.