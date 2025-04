"Eu quero o acesso e ser campeão de novo", diz novo atacante do Caxias

Skilo já treina com o elenco do Caxias desde a semana passada. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O atacante Douglas Skilo, 30 anos, foi apresentado, nesta quarta-feira (9), como reforço do Caxias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato do novo jogador é até outubro de 2026. Ele rescindiu seu vínculo com o Santa Cruz-PE, clube que defendeu no campeonato estadual.

— O que me motivou foi o planejamento do Caxias. Eu estar num clube do meu estado é um prazer enorme. Foi o planejamento e a forma do time jogar. Acho que me agrada muito e acredito que vai dar certo. Estou pronto. Eu já vinha treinando. Falei pro professor, não preciso fazer nada além de mostrar que eu estou à disposição pra jogar aqui. Estou pronto, e pra domingo eu estou 100% — comentou o atacante em sua apresentação.

Skilo conquistou o título da Série C pelo Volta Redonda no ano passado. Ao todo, foram 24 jogos e dois gols marcados na competição nacional e, agora, quer ajudar o Caxias com suas características.

— Tenho velocidade, o drible, sempre entrando na área, fazendo gol, dando assistência. É isso que eu tenho que fazer do meio pra frente. Ajudo também na recomposição ali. Sobre a Série C, eu quero o acesso e ser campeão de novo. Acredito que são poucos que são bicampeão em seguida. E eu quero ser, quero ajudar o clube a crescer. Acho que o clube tem todas as condições. Tem uma estrutura muito boa, nos fornece, tem tudo em dia aqui. Acredito que nós vamos lutar, vamos pra cima e vamos buscar esse objetivo aí — analisou o jogador, que completou:

— O professor (Luizinho Vieira) falou nisso esses dias. Ser campeão é muito bom. Ele foi campeão em 2023, eu enfrentei ele em 2023. E eu fui campeão ano passado. Eu tento passar pro grupo que ainda não foi campeão, mas conhece a divisão também. É muito prazeroso ser campeão. E eu espero que passo a passo, jogo a jogo, a gente vá crescendo na competição. Primeiro, temos que ter o pé no chão. E jogo a jogo, depois a gente tem a semana toda pra trabalhar. Até o jogo dá tempo de se recuperar, de trabalhar bastante. Classificação e depois os jogos finais. Vamos ver, o bicho pega e temos até a cabeça bem tranquila pra poder jogar.

Skilo é gaúcho, de Porto Alegre. Em 2015, começou sua trajetória profissional pelo Ipatinga, de Minas Gerais. Também atuou no Uberaba, Sergipe, Patrocinense, URT-MG, Ypiranga, Portuguesa-RJ, Bagé, Anápolis, Aimoré, Inter-SM, Caldense e Velo Clube, Volta Redonda, CSA, ABC e Volta Redonda. Em 2018, pelo Ypiranga, foram 42 jogos e 12 gols marcados. Na oportunidade, disputou a Série C, com 12 partidas e três gols.

Agora, retorna ao Rio Grande do Sul para ser comandado pelo técnico Luizinho Vieira.

— Antes de vim pra cá, eu liguei pra alguns jogadores que já trabalham com o Luizinho Vieira e eles falam muito bem. Só deram referências boas. É um técnico que já jogou bola, então ele sabe como lidar com a gente, lidar com os atletas. Além do tático também ser muito bom, como eu falei, me agradou bastante. Foi o primordial pra mim estar aqui e espero somar e que dê tudo certo pra gente —

Estreia

Skilo participou do jogo-treino diante do São José. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias estreia na Série C, domingo (13), às 16h, diante do Floresta, no Estádio Centenário.