"Estamos passando por um processo de transformação", diz técnico do Floresta, adversário do Caxias

Leston Júnior comanda o Floresta diante do Caxias. Ronaldo Oliveira / Floresta EC / Divulgação

O Floresta será o primeiro adversário do Caxias na Série C. O jogo será domingo (13), às 16h, no Estádio Centenário. A equipe cearense é treinada por Leston Júnior, que está na sua terceira passagem no clube. Ele chegou após a participação ruim do time no campeonato estadual.

— Estamos passando por um processo de transformação, uma mudança muito profunda no elenco. Aproveitando essa última semana de janela, fazendo uma transformação muito agressiva no elenco, uma vez que o clube teve um Campeonato Estadual muito abaixo daquilo que se tinha de expectativa. Isso fez com que a direção do clube trocasse não só o comando técnico, mas também promovesse essa mudança no elenco — comentou o técnico Leston Júnior, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, que completou:

— Estamos trocando pneu com carro andando. A gente sabe o quanto é difícil você fazer grandes transformações assim num período curto.

A equipe do Floresta começou o Estadual sob o comando do técnico Marcelo Chamusca. Na primeira fase do cearense, foram cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Sete gols marcados e oito sofridos.

Com isso, o time foi para o quadrangular do rebaixamento no estadual. Depois de três jogos e sete pontos somados, conseguiu escapar da Segunda Divisão.

Mesmo conseguindo a permanência, o Floresta definiu pela saída do técnico Marcelo Chamusca junto com a sua comissão técnica. Além de Chamusca, o executivo de futebol Beto Souza também foi desligado em março.

Assim, abriu-se espaço para Leston Júnior ser contratado para sua terceira passagem do profissional no clube.

Além do treinador, Floresta já contratou 16 reforços, entre eles estão: o goleiro Dalton, os zagueiros Vitão e Júlio Vaz, o lateral-esquerdo Diego Matos, o volante Guilherme Martinelli, os meias Robson Alemão e Marco Antônio, os atacantes Jeam, Gustavo Xuxa, Léo Pimenta e Erickim.

— Eu diria que nós fizemos, desde a minha chegada, uma transformação em torno de 60, 65% do elenco. Realmente, muitas saídas e se fez necessário a contratação de um percentual grande de atletas. Nós tínhamos os campeonatos estaduais ainda em reta final e nós tínhamos que aguardar o término desses campeonatos para que esses atletas pudessem se apresentar — contou o treinador.

Estreia

E o começo do Floresta-CE na Série C será diante do Caxias, no Estádio Centenário. O clube cearense vai para o quarto ano seguido na Terceira Divisão nacional e terá pela frente o time grená, do técnico Luizinho Vieira.