"Estamos buscando essa identidade fora também", analisa técnico do Juventude

Fábio Matias tem uma derrota fora de casa no Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Subiu a Serra, já era! Todos os adversários que vieram ao Estádio Alfredo Jaconi, na temporada de 2025, se deram mal. O Verdão venceu todos os sete jogos e está com 100% de aproveitamento no ano.

Com duas vitórias em casa neste Brasileirão, diante do Vitória e Ceará, o time do técnico Fábio Matias foi superior e conseguiu aliar boas atuações com resultados positivos.

Agora, o treinador busca alinhar a identidade do Juventude para os confrontos longe de Caxias do Sul. O primeiro teste foi contra o atual campeão brasileiro. Diante do Botafogo, na derrota por 2 a 0, o time alternou bons momentos, mas não foi efetivo. A segunda oportunidade fora de casa na Série A será contra mais um gigante, o Flamengo.

— O ano passado quando chegamos, com toda uma dificuldade de ganhar, tivemos dois jogos fora de casa com vitória. Então, a gente está buscando essa identidade fora também. A busca é você ter o mesmo comportamento que se tem aqui — comentou o técnico Fábio Matias, que completou:

— É lógico que é uma situação fora que é um pouco adversa, mas esse equilíbrio tem que ter. Quando eu falo sobre a característica dos jogadores, nós temos que acostumar, alguns jogadores vão sair jogando, outros vão entrar no decorrer do jogo, de acordo com aquilo que a gente enxergar do jogo. É lógico que a espinha dorsal é mantida. Vocês já sabem, ela de cor e salteado. Mas essa espinha dorsal pode se modificar também por desempenho.