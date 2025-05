Estádio Alfredo Jaconi terá reconhecimento facial para entrada nos jogos

Primeiros equipamentos já foram instalados no Jaconi. E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude continua com o processo de modernização do Estádio Alfredo Jaconi. Na última semana, o clube deu início à implementação do sistema de reconhecimento facial na sua casa, com a instalação das primeiras catracas. A previsão para o cadastramento dos torcedores ainda não tem data definida.

Com capacidade para mais de 18 mil pessoas, o Estádio passará a contar com o sistema de reconhecimento facial Imply para o acesso aos jogos. A tecnologia será instalada em todos os portões de entrada, tanto para a torcida Jaconera quanto para os visitantes.

A empresa Imply ElevenTickets é responsável pela gestão da venda de ingressos, controle de acessos e otimização dos processos administrativos do clube desde 2019. Agora, avança mais um passo com a implementação dos equipamentos de reconhecimento facial. A tecnologia, que já está presente em sete estádios da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

— O reconhecimento facial tem sido um divisor de águas para a inovação dos clubes brasileiros. Essa tecnologia de última geração contribui para que os torcedores tenham uma experiência de acesso mais rápida e conveniente. É possível acessar somente com o rosto, sem precisar carregar mídias físicas ou cartões, e a validação acontece em menos de 1 segundo — explicou Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply.

COMO FUNCIONA

O sistema de reconhecimento facial é composto por diversas camadas e padrões de segurança, capaz de reconhecer o rosto e liberar o acesso em fração de segundos. O controle de acessos por meio da identificação facial realiza de forma integrada os processos de identificação, autenticação e autorização. Inicialmente, o equipamento identifica a presença de um usuário.

Com o uso de inteligência artificial, a tecnologia autentica a identidade comparando com alta velocidade e precisão as características exclusivas do rosto humano com os dados disponíveis no banco de dados. O sistema armazena as impressões faciais como chaves de autenticação, garantindo uma verificação confiável. Após isso, o sistema verifica se o usuário possui autorização para acessar o local. Se autorizado, o acesso é liberado automaticamente por meio da abertura de portas ou catracas, conforme as permissões predefinidas